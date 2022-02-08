Курганские власти заявили о лучших в России темпах вакцинации

Курганская область заняла первое место среди регионов России по темпам вакцинации от коронавируса. Об этом 9 февраля заявили представители областного правительства.
«По данным Министерства здравоохранения РФ, по результатам на 8 февраля Курганская область занимает первое место среди регионов страны по темпам вакцинации от COVID-19. <…> Поставили оба компонента вакцины, привиты однокомпонентной вакциной „Спутник Лайт“ [на 9 февраля] 427 тысячи 577 человек», — указано в сообщении, размещенном на сайте областного правительства.
Первым компонентом вакцины от коронавируса, по данным на 9 февраля, в регионе были привиты 454 356 человек. Директор областного депздрава Алексей Сигидаев добавил, что с учетом привитых и переболевших коллективный иммунитет от COVID-19 в регионе составляет почти 85%.
Ранее в Кургане закрыли большинство пунктов вакцинации, расположенных вне поликлиник. Представители депздрава объяснили это ростом заболеваемости COVID-19 и низкой востребованностью пунктов у населения.
Курганская область заняла первое место среди регионов России по темпам вакцинации от коронавируса. Об этом 9 февраля заявили представители областного правительства. «По данным Министерства здравоохранения РФ, по результатам на 8 февраля Курганская область занимает первое место среди регионов страны по темпам вакцинации от COVID-19. <…> Поставили оба компонента вакцины, привиты однокомпонентной вакциной „Спутник Лайт“ [на 9 февраля] 427 тысячи 577 человек», — указано в сообщении, размещенном на сайте областного правительства. Первым компонентом вакцины от коронавируса, по данным на 9 февраля, в регионе были привиты 454 356 человек. Директор областного депздрава Алексей Сигидаев добавил, что с учетом привитых и переболевших коллективный иммунитет от COVID-19 в регионе составляет почти 85%. Ранее в Кургане закрыли большинство пунктов вакцинации, расположенных вне поликлиник. Представители депздрава объяснили это ростом заболеваемости COVID-19 и низкой востребованностью пунктов у населения.