08 февраля 2022

Курганские власти заявили о лучших в России темпах вакцинации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация сотрудников завода «Стальмост». Курган , шприц, вакцинация, вакцина от ковид
В Курганской области прививку от коронавируса сделали более 50% населения Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Курганская область заняла первое место среди регионов России по темпам вакцинации от коронавируса. Об этом 9 февраля заявили представители областного правительства.

«По данным Министерства здравоохранения РФ, по результатам на 8 февраля Курганская область занимает первое место среди регионов страны по темпам вакцинации от COVID-19. <…> Поставили оба компонента вакцины, привиты однокомпонентной вакциной „Спутник Лайт“ [на 9 февраля] 427 тысячи 577 человек», — указано в сообщении, размещенном на сайте областного правительства.

Первым компонентом вакцины от коронавируса, по данным на 9 февраля, в регионе были привиты 454 356 человек. Директор областного депздрава Алексей Сигидаев добавил, что с учетом привитых и переболевших коллективный иммунитет от COVID-19 в регионе составляет почти 85%.

Ранее в Кургане закрыли большинство пунктов вакцинации, расположенных вне поликлиник. Представители депздрава объяснили это ростом заболеваемости COVID-19 и низкой востребованностью пунктов у населения.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Курганская область заняла первое место среди регионов России по темпам вакцинации от коронавируса. Об этом 9 февраля заявили представители областного правительства. «По данным Министерства здравоохранения РФ, по результатам на 8 февраля Курганская область занимает первое место среди регионов страны по темпам вакцинации от COVID-19. <…> Поставили оба компонента вакцины, привиты однокомпонентной вакциной „Спутник Лайт“ [на 9 февраля] 427 тысячи 577 человек», — указано в сообщении, размещенном на сайте областного правительства. Первым компонентом вакцины от коронавируса, по данным на 9 февраля, в регионе были привиты 454 356 человек. Директор областного депздрава Алексей Сигидаев добавил, что с учетом привитых и переболевших коллективный иммунитет от COVID-19 в регионе составляет почти 85%. Ранее в Кургане закрыли большинство пунктов вакцинации, расположенных вне поликлиник. Представители депздрава объяснили это ростом заболеваемости COVID-19 и низкой востребованностью пунктов у населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...