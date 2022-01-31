31 января 2022

Курганские власти объяснили закрытие шести пунктов вакцинации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцина от Covid-19. Курган, медсестра, вакцина, прививка от гриппа, вакцинация, вакцина от коронавируса, прививка от ковид
В Кургане приостанавливают работу шесть пунктов вакцинации Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Шесть из семи пунктов вакцинации в Кургане, расположенные вне поликлиник, будут закрыты из-за роста заболеваемости COVID и низкой востребованности у населения. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

«В связи с ростом заболеваемости острыми респираторно-вирусными заболеваниями и коронавирусной инфекцией на территории региона, а также низкой обращаемостью населения в прививочные пункты, расположенные вне поликлиник, департамент здравоохранения Курганской области информирует о временной приостановке работы пунктов вакцинации с 3 февраля 2022 года», — сообщается в группе департамента в соцсети «ВКонтакте». Прекращают работу следующие пункты вакцинации:

  • ТРЦ «ГиперСити»,
  • ТЦ Метрополис (Заозерный, 3 мкрн, д. 30),
  • Центр культуры и досуга «Спутник»,
  • МФЦ по ул. Куйбышева 144, ст. 41,
  • Дом бытовых услуг,
  • Культурно-выставочный центр.

Таким образом, в Кургане останется единственный пункт вакцинации, расположенный вне поликлиник. Он будет работать в бассейне «Олимп» ежедневно с 12:00 до 19:20.

Ранее URA.RU сообщало, что Курганская поликлиника №2 объявила о закрытии трех своих пунктов вакцинации (в МФЦ, Дом бытовых услуг, Культурно-выставочный центр). В филиалах поликлиники вакцинация продолжится. Также в поликлинике №2 заявляли, что закрывают часть филиалов для оказания плановой медицинской помощи. Власти ожидают, что из-за распространения штамма «Омикрон» количество больных в регионе может вырасти практически в пять раз.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Шесть из семи пунктов вакцинации в Кургане, расположенные вне поликлиник, будут закрыты из-за роста заболеваемости COVID и низкой востребованности у населения. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения. «В связи с ростом заболеваемости острыми респираторно-вирусными заболеваниями и коронавирусной инфекцией на территории региона, а также низкой обращаемостью населения в прививочные пункты, расположенные вне поликлиник, департамент здравоохранения Курганской области информирует о временной приостановке работы пунктов вакцинации с 3 февраля 2022 года», — сообщается в группе департамента в соцсети «ВКонтакте». Прекращают работу следующие пункты вакцинации: Таким образом, в Кургане останется единственный пункт вакцинации, расположенный вне поликлиник. Он будет работать в бассейне «Олимп» ежедневно с 12:00 до 19:20. Ранее URA.RU сообщало, что Курганская поликлиника №2 объявила о закрытии трех своих пунктов вакцинации (в МФЦ, Дом бытовых услуг, Культурно-выставочный центр). В филиалах поликлиники вакцинация продолжится. Также в поликлинике №2 заявляли, что закрывают часть филиалов для оказания плановой медицинской помощи. Власти ожидают, что из-за распространения штамма «Омикрон» количество больных в регионе может вырасти практически в пять раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...