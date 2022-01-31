Курганские власти объяснили закрытие шести пунктов вакцинации

Шесть из семи пунктов вакцинации в Кургане, расположенные вне поликлиник, будут закрыты из-за роста заболеваемости COVID и низкой востребованности у населения. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.
«В связи с ростом заболеваемости острыми респираторно-вирусными заболеваниями и коронавирусной инфекцией на территории региона, а также низкой обращаемостью населения в прививочные пункты, расположенные вне поликлиник, департамент здравоохранения Курганской области информирует о временной приостановке работы пунктов вакцинации с 3 февраля 2022 года», — сообщается в группе департамента в соцсети «ВКонтакте». Прекращают работу следующие пункты вакцинации:
ТРЦ «ГиперСити»,
ТЦ Метрополис (Заозерный, 3 мкрн, д. 30),
Центр культуры и досуга «Спутник»,
МФЦ по ул. Куйбышева 144, ст. 41,
Дом бытовых услуг,
Культурно-выставочный центр.
Таким образом, в Кургане останется единственный пункт вакцинации, расположенный вне поликлиник. Он будет работать в бассейне «Олимп» ежедневно с 12:00 до 19:20.
Шесть из семи пунктов вакцинации в Кургане, расположенные вне поликлиник, будут закрыты из-за роста заболеваемости COVID и низкой востребованности у населения. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения. «В связи с ростом заболеваемости острыми респираторно-вирусными заболеваниями и коронавирусной инфекцией на территории региона, а также низкой обращаемостью населения в прививочные пункты, расположенные вне поликлиник, департамент здравоохранения Курганской области информирует о временной приостановке работы пунктов вакцинации с 3 февраля 2022 года», — сообщается в группе департамента в соцсети «ВКонтакте». Прекращают работу следующие пункты вакцинации: Таким образом, в Кургане останется единственный пункт вакцинации, расположенный вне поликлиник. Он будет работать в бассейне «Олимп» ежедневно с 12:00 до 19:20. Ранее URA.RU сообщало, что Курганская поликлиника №2 объявила о закрытии трех своих пунктов вакцинации (в МФЦ, Дом бытовых услуг, Культурно-выставочный центр). В филиалах поликлиники вакцинация продолжится. Также в поликлинике №2 заявляли, что закрывают часть филиалов для оказания плановой медицинской помощи. Власти ожидают, что из-за распространения штамма «Омикрон» количество больных в регионе может вырасти практически в пять раз.