Курганские власти объяснили закрытие шести пунктов вакцинации

В Кургане приостанавливают работу шесть пунктов вакцинации Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Шесть из семи пунктов вакцинации в Кургане, расположенные вне поликлиник, будут закрыты из-за роста заболеваемости COVID и низкой востребованности у населения. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

«В связи с ростом заболеваемости острыми респираторно-вирусными заболеваниями и коронавирусной инфекцией на территории региона, а также низкой обращаемостью населения в прививочные пункты, расположенные вне поликлиник, департамент здравоохранения Курганской области информирует о временной приостановке работы пунктов вакцинации с 3 февраля 2022 года», — сообщается в группе департамента в соцсети «ВКонтакте». Прекращают работу следующие пункты вакцинации:

ТРЦ «ГиперСити»,

ТЦ Метрополис (Заозерный, 3 мкрн, д. 30),

Центр культуры и досуга «Спутник»,

МФЦ по ул. Куйбышева 144, ст. 41,

Дом бытовых услуг,

Культурно-выставочный центр.

Таким образом, в Кургане останется единственный пункт вакцинации, расположенный вне поликлиник. Он будет работать в бассейне «Олимп» ежедневно с 12:00 до 19:20.

Ранее URA.RU сообщало, что Курганская поликлиника №2 объявила о закрытии трех своих пунктов вакцинации (в МФЦ, Дом бытовых услуг, Культурно-выставочный центр). В филиалах поликлиники вакцинация продолжится. Также в поликлинике №2 заявляли, что закрывают часть филиалов для оказания плановой медицинской помощи. Власти ожидают, что из-за распространения штамма «Омикрон» количество больных в регионе может вырасти практически в пять раз.

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