Ребенок «минировал» школы Екатеринбурга, чтобы найти деньги маме

09 февраля 2022 в 18:53 Размер текста - 17 +

На задержание подростка полиции понадобилось меньше месяца Фото: Владимир Андреев © URA.RU Екатеринбургский подросток, которого подозревают в ложных сообщениях о заложенных бомбах в школах города, признался, что с помощью «минирования» хотел собрать деньги для мамы. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Подросток писал в школы письма о якобы заложенных бомбах по заказу из telegram-каналов. Полученные за ложные сообщения деньги он собирал для мамы, за которую переживал», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что это было основным мотивом ребенка. Однако также им двигало желание добиться авторитета среди сверстников и других пользователей telegram-канала. URA.RU обратилось к главе пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. «„Вундеркинд“, о котором идет речь, не так прост, как может показаться на первый взгляд. Сотрудники полиции интересовались у него мотивами, на что он выдвигал в присутствии матери и адвоката несколько версий. Среди них получение удовольствия от его занятия, популярность. Но прозвучал и намек на попытку оказать помощь матери. Но, когда у него спросили, почему же он тогда ни одного раза не помог, он сказал, что намеревался подкопить и только потом помогать. Впрочем, эти слова могут быть и от лукавого. Чтобы его мечта о популярности не воплотилась в жизнь, мы не стали публиковать его фото даже с заретушированными глазами, так как его с легкостью могли опознать все знакомые. Представителям МВД предстоит получить ответы еще на многие вопросы», — рассказал Горелых Информация о поимке лжеминера, который предположительно писал в школы о заложенных бомбах, появилась 8 февраля. Пресс-атташе свердловского главка полиции Валерий Горелых сообщил, что полиция задержала 14-летнего школьника, который признался, что получал по тысяче рублей за каждое сообщение о минировании. По информации правоохранителей, он воспитывается в неполной семье — одной матерью. Сообщения о массовом минировании поступили в школы Екатеринбурга 12 января. Из-за них было эвакуировано 170 образовательных учреждений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Екатеринбургский подросток, которого подозревают в ложных сообщениях о заложенных бомбах в школах города, признался, что с помощью «минирования» хотел собрать деньги для мамы. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Подросток писал в школы письма о якобы заложенных бомбах по заказу из telegram-каналов. Полученные за ложные сообщения деньги он собирал для мамы, за которую переживал», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что это было основным мотивом ребенка. Однако также им двигало желание добиться авторитета среди сверстников и других пользователей telegram-канала. URA.RU обратилось к главе пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. «„Вундеркинд“, о котором идет речь, не так прост, как может показаться на первый взгляд. Сотрудники полиции интересовались у него мотивами, на что он выдвигал в присутствии матери и адвоката несколько версий. Среди них получение удовольствия от его занятия, популярность. Но прозвучал и намек на попытку оказать помощь матери. Но, когда у него спросили, почему же он тогда ни одного раза не помог, он сказал, что намеревался подкопить и только потом помогать. Впрочем, эти слова могут быть и от лукавого. Чтобы его мечта о популярности не воплотилась в жизнь, мы не стали публиковать его фото даже с заретушированными глазами, так как его с легкостью могли опознать все знакомые. Представителям МВД предстоит получить ответы еще на многие вопросы», — рассказал Горелых Информация о поимке лжеминера, который предположительно писал в школы о заложенных бомбах, появилась 8 февраля. Пресс-атташе свердловского главка полиции Валерий Горелых сообщил, что полиция задержала 14-летнего школьника, который признался, что получал по тысяче рублей за каждое сообщение о минировании. По информации правоохранителей, он воспитывается в неполной семье — одной матерью. Сообщения о массовом минировании поступили в школы Екатеринбурга 12 января. Из-за них было эвакуировано 170 образовательных учреждений.