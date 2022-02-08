Свалка в Лабытнанги загорелась 26 августа 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Лабытнанги пожаловались, что в городе опять пахнет гарью. Запах идет от площадки временного размещения бытовых отходов. Такая ситуация в городе наблюдается уже полгода. Об этом URA.RU сообщили горожане.

«Видимо, опять свалка горит. Запаха невыносимо едкий, окна в доме открыть невозможно. Как только выходишь на улицу от этого запаха начинаются неприятные ощущения в носоглотке. Моя жена пока домой не зашла, все время кашляла», — рассказывает собеседник, пожелавший остаться анонимным.

В мэрии Лабытнанги подтвердили, что на площадке временного размещения бытовых отходов до сих пор тлеет мусор, но открытого горения нет. «Периодически появляется запах от остаточного тления мусора. Принимаются все возможные меры, чтобы исправить ситуацию. На площадке каждый день работает техника», — пояснили в пресс-службе.

Также был направлен запрос в Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора, к которому относится округ. Ответ на момент публикации получен не был.

На горящую свалку жители Лабытнанги жалуются с августа 2021 года. Последние сообщения были в конце декабря 2021 года. За этот промежуток времени едкий дым то пропадал, то вновь горожане задыхались от запаха. В мэрии заявляли, что причина — это остаточное тление и обещали принять все меры, чтобы его прекратить.

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