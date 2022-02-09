В Екатеринбурге отправили в СИЗО высокопоставленного силовика

Суд над Александром Темниковым состоялся 9 января Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Железнодорожный суд Екатеринбурга поместил под стражу временно исполняющего обязанности начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД Александра Темникова, обвиняемого во взятках. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Обвиняемому Темникову Александру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 24 дня», — говорится в сообщении пресс-службы. Решение суда было принято в день задержания.

В пресс-службе СУ СК по Свердловской области агентству рассказали, что, по предварительной информации, Темников получил крупные взятки с 2018 по 2020 год за отказ в уголовном преследовании преступников, участвовавших в распространении наркотиков. Во время этих событий Темников работал в одном из отделов полиции города.

О задержании Темникова стало известно 9 февраля. В задержании участвовали сотрудники полиции и управления ФСБ по Свердловской области. В отношении Темникова и его руководителей проведут проверку, чтобы выяснить все обстоятельства, при которых были допущены преступления с распространением наркотиков.