Из Курганской области стали чаще уезжать

За 11 месяцев население Курганской области сократилось за счет миграции на 3 343 человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По итогам 11 месяцев 2021 года население Курганской области сократилось за счет миграции на 3,3 тысячи человек. Это в 2,7 раза больше, чем с января по ноябрь 2020 года. Такие данные приводит Свердловскстат.

По данным ведомства, с января по ноябрь 2021 года в Курганскую область приехали 24 520 человек, а уехали из региона 27 863 человека. Таким образом, миграционная убыль составила 3 343 человека (45 человек на 10 тысяч населения). Годом ранее миграционная убыль была значительно меньше — 1 233 человека (16,4 человека на 10 тысяч населения).

За счет миграции в пределах России население Курганской области сократилось на 4 241 человека. В то же время, за счет международной миграции оно увеличилось на 898 человек, в том числе 789 человек прибыли из стран СНГ.

Ранее URA.RU сообщало, что Кетовский район оказался единственным в Курганской области, где по итогам 2021 года выросла численность населения (на 120 человек). Во всех остальных муниципалитетах региона, в том числе в самом Кургане, население сократилось. В начале 2022 года в Курганской области проживало 804 769 человек (в начале 2021 года было 818 570 человек). По итогам 2021 года коэффициент смертности населения составил 20,7 на 1000 человек, что является рекордом для региона. За год в области умерло 16 633 человека.

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