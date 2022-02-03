Во всех курганских районах, кроме одного, сократилось население

04 февраля 2022 в 07:49 Размер текста - 17 +

За год население Курганской области сократилось на 13,8 тысячи человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кетовский район оказался единственным в Курганской области, где по итогам 2021 года выросла численность населения. Во всех остальных муниципалитетах региона, в том числе в самом Кургане, население сократилось. Такие данные опубликованы на сайте Свердловскстата. «Предварительная оценка численности постоянного населения Курганской области на 1 января 2022 года. Кетовский район — 62 426 человек», — указано в статистических данных. Годом ранее численность населения этого района составляла 62 306 человек. Таким образом, за год зафиксирован прирост на 120 человек. В Кургане на начало 2022 года жили 304 527 человек. В начале 2021 года этот показатель составлял 309 285 человек. Население Шадринска за год сократилось с 74 400 до 73 451 человека, Шумихи — с 17 141 до 17 070 человек, Далматово — с 12 179 до 11 799 человек. В других городах, районах и муниципальных округах области также стало меньше жителей. В целом население Курганской области в начале 2022 года составляло 804 769 человек, в том числе городское население — 502 971, сельское — 301 798 человек. Годом ранее население региона было значительно выше — 818 570 человек (510 098 человек — городское население, 308 472 человек — сельское население). Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области по итогам 2021 года коэффициент смертности составил 20,7 на 1000 человек, что является рекордом для региона. За год в области умерло 16 633 человека. Кроме того, по итогам трех кварталов 2021 года миграционная убыль составила 2 710 человек. Отток населения оказался почти в 10 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года. Росстат прогнозировал, что численность населения Курганской области за 10 лет может сократиться на 150 тысяч человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Кетовский район оказался единственным в Курганской области, где по итогам 2021 года выросла численность населения. Во всех остальных муниципалитетах региона, в том числе в самом Кургане, население сократилось. Такие данные опубликованы на сайте Свердловскстата. «Предварительная оценка численности постоянного населения Курганской области на 1 января 2022 года. Кетовский район — 62 426 человек», — указано в статистических данных. Годом ранее численность населения этого района составляла 62 306 человек. Таким образом, за год зафиксирован прирост на 120 человек. В Кургане на начало 2022 года жили 304 527 человек. В начале 2021 года этот показатель составлял 309 285 человек. Население Шадринска за год сократилось с 74 400 до 73 451 человека, Шумихи — с 17 141 до 17 070 человек, Далматово — с 12 179 до 11 799 человек. В других городах, районах и муниципальных округах области также стало меньше жителей. В целом население Курганской области в начале 2022 года составляло 804 769 человек, в том числе городское население — 502 971, сельское — 301 798 человек. Годом ранее население региона было значительно выше — 818 570 человек (510 098 человек — городское население, 308 472 человек — сельское население). Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области по итогам 2021 года коэффициент смертности составил 20,7 на 1000 человек, что является рекордом для региона. За год в области умерло 16 633 человека. Кроме того, по итогам трех кварталов 2021 года миграционная убыль составила 2 710 человек. Отток населения оказался почти в 10 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года. Росстат прогнозировал, что численность населения Курганской области за 10 лет может сократиться на 150 тысяч человек.