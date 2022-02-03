Во всех курганских районах, кроме одного, сократилось население

Кетовский район оказался единственным в Курганской области, где по итогам 2021 года выросла численность населения. Во всех остальных муниципалитетах региона, в том числе в самом Кургане, население сократилось. Такие данные опубликованы на сайте Свердловскстата.
«Предварительная оценка численности постоянного населения Курганской области на 1 января 2022 года. Кетовский район — 62 426 человек», — указано в статистических данных. Годом ранее численность населения этого района составляла 62 306 человек. Таким образом, за год зафиксирован прирост на 120 человек.
В Кургане на начало 2022 года жили 304 527 человек. В начале 2021 года этот показатель составлял 309 285 человек. Население Шадринска за год сократилось с 74 400 до 73 451 человека, Шумихи — с 17 141 до 17 070 человек, Далматово — с 12 179 до 11 799 человек. В других городах, районах и муниципальных округах области также стало меньше жителей.
В целом население Курганской области в начале 2022 года составляло 804 769 человек, в том числе городское население — 502 971, сельское — 301 798 человек. Годом ранее население региона было значительно выше — 818 570 человек (510 098 человек — городское население, 308 472 человек — сельское население).
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области по итогам 2021 года коэффициент смертности составил 20,7 на 1000 человек, что является рекордом для региона. За год в области умерло 16 633 человека. Кроме того, по итогам трех кварталов 2021 года миграционная убыль составила 2 710 человек. Отток населения оказался почти в 10 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года. Росстат прогнозировал, что численность населения Курганской области за 10 лет может сократиться на 150 тысяч человек.
Кетовский район оказался единственным в Курганской области, где по итогам 2021 года выросла численность населения. Во всех остальных муниципалитетах региона, в том числе в самом Кургане, население сократилось. Такие данные опубликованы на сайте Свердловскстата. «Предварительная оценка численности постоянного населения Курганской области на 1 января 2022 года. Кетовский район — 62 426 человек», — указано в статистических данных. Годом ранее численность населения этого района составляла 62 306 человек. Таким образом, за год зафиксирован прирост на 120 человек. В Кургане на начало 2022 года жили 304 527 человек. В начале 2021 года этот показатель составлял 309 285 человек. Население Шадринска за год сократилось с 74 400 до 73 451 человека, Шумихи — с 17 141 до 17 070 человек, Далматово — с 12 179 до 11 799 человек. В других городах, районах и муниципальных округах области также стало меньше жителей. В целом население Курганской области в начале 2022 года составляло 804 769 человек, в том числе городское население — 502 971, сельское — 301 798 человек. Годом ранее население региона было значительно выше — 818 570 человек (510 098 человек — городское население, 308 472 человек — сельское население). Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области по итогам 2021 года коэффициент смертности составил 20,7 на 1000 человек, что является рекордом для региона. За год в области умерло 16 633 человека. Кроме того, по итогам трех кварталов 2021 года миграционная убыль составила 2 710 человек. Отток населения оказался почти в 10 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года. Росстат прогнозировал, что численность населения Курганской области за 10 лет может сократиться на 150 тысяч человек.