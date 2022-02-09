МЧС: как турист спас ребенка, тонувшего в центре Екатеринбурга

09 февраля 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

ЧП произошло 8 февраля на набережной реки Исеть в центре Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тонущего в центре Екатеринбурга мальчика спас житель Санкт-Петербурга Евгений Грачев. Теперь мужчину собираются представить к награде. Подробностями происшествия поделились с URA.RU в пресс-службе свердловского МЧС. «Евгений Грачев приехал с семьей в гости к родственникам из Санкт-Петербурга. [Во время экскурсии по достопримечательностям города] они услышали слабый крик, исходящий с самого берега Исети. Евгений бросился на звук и обнаружил, что в воде находится мальчик», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Свердловской области. Новость по теме Туристы спасли ребенка, провалившегося под лед в Екатеринбурге Грачев лег на снег, протянул мальчику руку и попытался вытащить ребенка из воды. Через некоторое время ему стали помогать очевидцы. Как уточнили в свердловском МЧС, 11-летний мальчик не мог выбраться из-за того, что одежда промокла и стала тяжелой. Мальчика отправили отогреваться в стоявший неподалеку туристический автобус. Взрослые сразу же вызвали бригаду скорой помощи, а некоторые из очевидцев отправились за мамой ребенка по адресу, который назвал пострадавший мальчик. В настоящее время в главном управлении МЧС России по Свердловской области рассматривается вопрос о представлении Евгения Грачева к ведомственной награде МЧС России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тонущего в центре Екатеринбурга мальчика спас житель Санкт-Петербурга Евгений Грачев. Теперь мужчину собираются представить к награде. Подробностями происшествия поделились с URA.RU в пресс-службе свердловского МЧС. «Евгений Грачев приехал с семьей в гости к родственникам из Санкт-Петербурга. [Во время экскурсии по достопримечательностям города] они услышали слабый крик, исходящий с самого берега Исети. Евгений бросился на звук и обнаружил, что в воде находится мальчик», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Свердловской области. Грачев лег на снег, протянул мальчику руку и попытался вытащить ребенка из воды. Через некоторое время ему стали помогать очевидцы. Как уточнили в свердловском МЧС, 11-летний мальчик не мог выбраться из-за того, что одежда промокла и стала тяжелой. Мальчика отправили отогреваться в стоявший неподалеку туристический автобус. Взрослые сразу же вызвали бригаду скорой помощи, а некоторые из очевидцев отправились за мамой ребенка по адресу, который назвал пострадавший мальчик. В настоящее время в главном управлении МЧС России по Свердловской области рассматривается вопрос о представлении Евгения Грачева к ведомственной награде МЧС России.