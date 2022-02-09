Деэскалация конфликта вокруг Украины возможна при двух условиях: если США и НАТО прекратят совместные учения с украинскими военными и вывезут с ее территории все поставленное ранее оружие. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Добиться деэскалации ситуации вокруг Украины можно очень быстро. Надо прекратить поставки вооружения, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, вывезти все ранее поставленное иностранное оружие», — заявила Захарова на брифинге 9 февраля. Трансляция велась в telegram-канале МИД России. Также следует отозвать иностранных военных инструкторов с Украины, считает официальный представитель МИД РФ.
Ранее экс-президент Польши Лех Валенса призвал «ударить по Москве», если «Россия вторгнется на Украину». «Если Путин атакует Киев, должна быть немедленная реакция — атака на Москву», — отметил он в беседе с чешским изданием Rzeczpospolita.
Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов, в свою очередь, отметил, что на Украине сейчас разворачивается «наихудший сценарий». По его мнению, втянуть Украину в войну пытаются в самом Киеве.
Деэскалация конфликта вокруг Украины возможна при двух условиях: если США и НАТО прекратят совместные учения с украинскими военными и вывезут с ее территории все поставленное ранее оружие. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Добиться деэскалации ситуации вокруг Украины можно очень быстро. Надо прекратить поставки вооружения, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, вывезти все ранее поставленное иностранное оружие», — заявила Захарова на брифинге 9 февраля. Трансляция велась в telegram-канале МИД России. Также следует отозвать иностранных военных инструкторов с Украины, считает официальный представитель МИД РФ. Ранее экс-президент Польши Лех Валенса призвал «ударить по Москве», если «Россия вторгнется на Украину». «Если Путин атакует Киев, должна быть немедленная реакция — атака на Москву», — отметил он в беседе с чешским изданием Rzeczpospolita. Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов, в свою очередь, отметил, что на Украине сейчас разворачивается «наихудший сценарий». По его мнению, втянуть Украину в войну пытаются в самом Киеве.