Захарова поставила ультиматум НАТО по Украине

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
НАТО должно прекратить совместные учения с ВСУ, считают в МИД РФ Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Деэскалация конфликта вокруг Украины возможна при двух условиях: если США и НАТО прекратят совместные учения с украинскими военными и вывезут с ее территории все поставленное ранее оружие. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Добиться деэскалации ситуации вокруг Украины можно очень быстро. Надо прекратить поставки вооружения, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, вывезти все ранее поставленное иностранное оружие», — заявила Захарова на брифинге 9 февраля. Трансляция велась в telegram-канале МИД России. Также следует отозвать иностранных военных инструкторов с Украины, считает официальный представитель МИД РФ.

Ранее экс-президент Польши Лех Валенса призвал «ударить по Москве», если «Россия вторгнется на Украину». «Если Путин атакует Киев, должна быть немедленная реакция — атака на Москву», — отметил он в беседе с чешским изданием Rzeczpospolita.

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов, в свою очередь, отметил, что на Украине сейчас разворачивается «наихудший сценарий». По его мнению, втянуть Украину в войну пытаются в самом Киеве.

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Деэскалация конфликта вокруг Украины возможна при двух условиях: если США и НАТО прекратят совместные учения с украинскими военными и вывезут с ее территории все поставленное ранее оружие. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Добиться деэскалации ситуации вокруг Украины можно очень быстро. Надо прекратить поставки вооружения, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, вывезти все ранее поставленное иностранное оружие», — заявила Захарова на брифинге 9 февраля. Трансляция велась в telegram-канале МИД России. Также следует отозвать иностранных военных инструкторов с Украины, считает официальный представитель МИД РФ. Ранее экс-президент Польши Лех Валенса призвал «ударить по Москве», если «Россия вторгнется на Украину». «Если Путин атакует Киев, должна быть немедленная реакция — атака на Москву», — отметил он в беседе с чешским изданием Rzeczpospolita. Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов, в свою очередь, отметил, что на Украине сейчас разворачивается «наихудший сценарий». По его мнению, втянуть Украину в войну пытаются в самом Киеве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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