Экс-президент Польши призвал напасть на Москву

09 февраля 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

Весь мир должен мобилизоваться и предотвратить нападение на Украину, сказал Лех Валенс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Война на Украине На Россию должны напасть в случае якобы агрессии со стороны РФ, направленной на Украину. Такое заявление сделал экс-президент Польши Лех Валенс. «Весь мир должен мобилизоваться и предотвратить нападение на Украину. Если Путин атакует Киев, должна быть немедленная реакция — атака на Москву», — отметил он в беседе с чешским изданием Rzeczpospolita. Кроме того, бывший польский лидер отметил, что больше не поддерживает президента РФ Владимира Путина, передает MK.RU . Он также убежден, что нужно остановить Россию, и якобы каждая следующая атака будет еще хуже, отмечает Pravda.Ru . По словам политика, странам Запада нужно проявить жесткость. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала извращенцами тех, кто пустил слухи о готовящемся «вторжении России на Украину». По ее словам, таким образом Запад портит зимние Олимпийские игры в Пекине. В свою очередь, иностранные СМИ пишут о якобы войне России с Украиной, которая должна начаться в феврале этого года. В частности, The Washington Post опубликовало «карту» вторжения России на Украину. По данным издания, Россия хочет инсценировать нападение на жителей Донбасса, а затем вторгнуться на Украину. Американское издание Bloomberg опубликовало новость о вторжении России на Украину в полночь с пятницы на субботу. Позже агентство признало заметку ошибочной и удалило ее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На Россию должны напасть в случае якобы агрессии со стороны РФ, направленной на Украину. Такое заявление сделал экс-президент Польши Лех Валенс. «Весь мир должен мобилизоваться и предотвратить нападение на Украину. Если Путин атакует Киев, должна быть немедленная реакция — атака на Москву», — отметил он в беседе с чешским изданием Rzeczpospolita. Кроме того, бывший польский лидер отметил, что больше не поддерживает президента РФ Владимира Путина, передает MK.RU. Он также убежден, что нужно остановить Россию, и якобы каждая следующая атака будет еще хуже, отмечает Pravda.Ru. По словам политика, странам Запада нужно проявить жесткость. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала извращенцами тех, кто пустил слухи о готовящемся «вторжении России на Украину». По ее словам, таким образом Запад портит зимние Олимпийские игры в Пекине. В свою очередь, иностранные СМИ пишут о якобы войне России с Украиной, которая должна начаться в феврале этого года. В частности, The Washington Post опубликовало «карту» вторжения России на Украину. По данным издания, Россия хочет инсценировать нападение на жителей Донбасса, а затем вторгнуться на Украину. Американское издание Bloomberg опубликовало новость о вторжении России на Украину в полночь с пятницы на субботу. Позже агентство признало заметку ошибочной и удалило ее.