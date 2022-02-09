Свердловским мэрам дали первые вводные по выборам губернатора

Главам свердловских городов прочли лекцию о выборах в других регионах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Главам городов Свердловской области обозначили первые контуры предстоящей кампании по выборам губернатора. На закрытом совещании в санатории «Гранатовая бухта» для мэров провели подробный разбор аналогичных кампаний в других регионах России с анализом ошибок, сообщили URA.RU несколько участников встречи.

«По [губернаторской] кампании был достаточно большой обзор примеров прошлогодних выборов с иллюстрациями, как надо делать и как не надо делать. Семинар вел [политолог, экс-сотрудник администрации губернатора и мэрии Екатеринбурга Анатолий] Гагарин, разбирал кампании в Хакасии и Тамбовской области», — поделился собеседник агентства.

Гагарин в разговоре с URA.RU подтвердил, что такая лекция для мэров была, но призвал не придавать ей глубокого значения. «Это был сугубо анализ избирательных кампаний, которые были в прошлом году — не более того. Никаких особенных рекомендаций не было, это чисто аналитическая работа, которая не носит политтехнологического характера», — заключил Гагарин.

Ежеквартальное закрытое совещание с главами городов прошло 8 и 9 февраля в санатории «Гранатовая бухта» под Сысертью. Для мэров провели тренинг по решению управленческих задач, также обсуждались предстоящие выборы губернатора. Среди прочего градоначальники получили задание завести страницы во всех социальных сетях, включая TikTok, чтобы напрямую общаться с населением.

Выборы губернатора Свердловской области назначены на 11 сентября. Официально о своем участии еще не объявил ни один из кандидатов. В региональных политкругах ожидают, выдвинется ли на новый срок губернатор Евгений Куйвашев. Сам он заявлял URA.RU, что не готов принять решение до тех пор, пока свое слово не скажет президент РФ Владимир Путин.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам