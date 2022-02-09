«Спорт-Экспресс»: Валиеву отстранят от Олимпиады

09 февраля 2022 в 22:19 Размер текста - 17 +

По мнению портала, вся команда России останется без «золота» (фото из архива) Фото: Алексей Колчин © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Российскую фигуристку Камилу Валиеву, в пробе которой нашли запрещенный препарат, могут отстранить от участия в Олимпиаде. А вся команда Олимпийского комитета России рискует остаться без золотых медалей. «Камила Валиева, которая подозревается в нарушении антидопинговых правил, не будет допущена до личного турнира одиночниц», — пишет «Спорт-Экспресс». Впоследствии эту новость с портала удалили, но она успела разойтись по другим СМИ. По данным портала, окончательное решение о наказании Валиевой будет принято по окончании Олимпиады в Пекине. Однако сборную ОКР, считает «СЭ», «практически гарантировано лишат золотых медалей командного турнира». Ранее британский портал Inside the Games сообщил, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов в Пекине стал «проблемный допинг-тест» Валиевой. «СЭ», в свою очередь, написал, что в пробе фигуристки найдено вещество для сердца и оно не влияет на спортивные результаты. WADA отказалось комментировать этот случай, пишет РИА «Новости». Российские фигуристы Марк Кондратюк, Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду) выиграли командный турнир на Играх в Пекине. Второе место досталось сборной США, у команды Японии — бронзовые награды. Однако церемония награждения не состоялась. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российскую фигуристку Камилу Валиеву, в пробе которой нашли запрещенный препарат, могут отстранить от участия в Олимпиаде. А вся команда Олимпийского комитета России рискует остаться без золотых медалей. «Камила Валиева, которая подозревается в нарушении антидопинговых правил, не будет допущена до личного турнира одиночниц», — пишет «Спорт-Экспресс». Впоследствии эту новость с портала удалили, но она успела разойтись по другим СМИ. По данным портала, окончательное решение о наказании Валиевой будет принято по окончании Олимпиады в Пекине. Однако сборную ОКР, считает «СЭ», «практически гарантировано лишат золотых медалей командного турнира». Ранее британский портал Inside the Games сообщил, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов в Пекине стал «проблемный допинг-тест» Валиевой. «СЭ», в свою очередь, написал, что в пробе фигуристки найдено вещество для сердца и оно не влияет на спортивные результаты. WADA отказалось комментировать этот случай, пишет РИА «Новости». Российские фигуристы Марк Кондратюк, Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду) выиграли командный турнир на Играх в Пекине. Второе место досталось сборной США, у команды Японии — бронзовые награды. Однако церемония награждения не состоялась.