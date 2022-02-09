Inside the Games сообщил о проблемах с допинг-тестом Валиевой

09 февраля 2022 в 20:43 Размер текста - 17 +

Никаких официальных заявлений по поводу допинга у российских фигуристов не поступало Фото: Алексей Колчин © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Проблемы с допинг-тестом Камилы Валиевой могли стать причиной переноса церемонии награждения российской сборной за победу на Олимпиаде в Пекине. Об этом пишет портал Inside the Games. Россияне выиграли командный турнир Игр в Пекине. Чемпионами стали Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), Камила Валиева (женское одиночное катание). Наши фигуристы набрали 74 балла. Во вторник, 8 февраля, российским фигуристам не стали вручать золотые медали. Церемония была перенесена. Вскоре появились слухи, что задержка связана с проблемным допинг-тестом одного из членов российской команды. «Международный союз конькобежцев признал, что задержка была вызвана юридическим вопросом. Внутри игр подтвердили, что она связана с тестом, который Валиева сдала перед Пекином-2022», — пишет портал Inside the Games. Между тем, официальных комментариев по этому вопросу не поступало. В частности, Независимое агентство по тестированию (ITA), которое проводит тестирование в Пекине в 2022 году, никаких заявлений не выпускало. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предложил дождаться официальных заявлений по этому поводу «от наших спортивных чиновников или от МОК». Российские звезды фигурного катания уже заявили, что допинг-скандал на Олимпийских играх в Пекине устроили из-за победы сборной Олимпийского комитета России (ОКР). В частности, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала данный инцидент «очередным набросом на Россию». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Проблемы с допинг-тестом Камилы Валиевой могли стать причиной переноса церемонии награждения российской сборной за победу на Олимпиаде в Пекине. Об этом пишет портал Inside the Games. Россияне выиграли командный турнир Игр в Пекине. Чемпионами стали Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), Камила Валиева (женское одиночное катание). Наши фигуристы набрали 74 балла. Во вторник, 8 февраля, российским фигуристам не стали вручать золотые медали. Церемония была перенесена. Вскоре появились слухи, что задержка связана с проблемным допинг-тестом одного из членов российской команды. «Международный союз конькобежцев признал, что задержка была вызвана юридическим вопросом. Внутри игр подтвердили, что она связана с тестом, который Валиева сдала перед Пекином-2022», — пишет портал Inside the Games. Между тем, официальных комментариев по этому вопросу не поступало. В частности, Независимое агентство по тестированию (ITA), которое проводит тестирование в Пекине в 2022 году, никаких заявлений не выпускало. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предложил дождаться официальных заявлений по этому поводу «от наших спортивных чиновников или от МОК». Российские звезды фигурного катания уже заявили, что допинг-скандал на Олимпийских играх в Пекине устроили из-за победы сборной Олимпийского комитета России (ОКР). В частности, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала данный инцидент «очередным набросом на Россию».