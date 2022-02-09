«Спорт-Экспресс»: в пробе Валиевой найден препарат для сердца

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Препарат не влияет на спортивные результаты Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой найден препарат для сердца. Он не влияет на повышение спортивных результатов.

«Запрещенный препарат в пробе Камилы Валиевой используется для лечения кардиологических проблем. Он не способствует повышению спортивных результатов», — сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственные источники.

Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой в составе сборной Олимпийского комитета России на Играх в Пекине-2022. Это ее первая Олимпиада.

Ранее британский портал Inside the Games предположил, что церемония награждения российских фигуристов, победивших в командном зачете, перенесена именно из-за проблемного теста Камилы Валиевой. Как сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина, организация пока не ожидает официального заявления по допинг-тесту Валиевой. Сейчас в Пекине первый час ночи.

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В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой найден препарат для сердца. Он не влияет на повышение спортивных результатов. «Запрещенный препарат в пробе Камилы Валиевой используется для лечения кардиологических проблем. Он не способствует повышению спортивных результатов», — сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственные источники. Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой в составе сборной Олимпийского комитета России на Играх в Пекине-2022. Это ее первая Олимпиада. Ранее британский портал Inside the Games предположил, что церемония награждения российских фигуристов, победивших в командном зачете, перенесена именно из-за проблемного теста Камилы Валиевой. Как сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина, организация пока не ожидает официального заявления по допинг-тесту Валиевой. Сейчас в Пекине первый час ночи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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