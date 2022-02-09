В Общественной палате РФ выступили в защиту Валиевой. «Планомерная атака на нашу сборную»

10 февраля 2022 в 01:21 Размер текста - 17 +

Обвинения в адрес российской фигуристки голословны, уверен общественник Фото: Анна Майорова © URA.RU Российская фигуристка Камила Валиева оказалась под угрозой отстранения от Олимпийских игр, так как на сборную России осуществляются намеренные атаки. Об этом корреспонденту URA.RU заявил член Общественной палаты РФ, президент Регионального союза боевых искусств Хабаровского края Андрей Белоглазов. «Мы видим планомерную атаку на нашу Олимпийскую сборную и в данном случае на сборную по фигурному катанию. Мы увидели голословные обвинения нашей спортсменки в том, что есть какие-то запрещенные вещества. Мы с вами знаем, что к сборной нашей страны всегда повышенное внимание после определенных антидопинговых скандалов. Я уверен, что ничего там нет, ничего там не найдут», — рассказал Белоглазов URA.RU. Общественник отметил, что подобная ситуация происходила и на летней Олимпиаде в Токио, когда в результате «спортивной бюрократии и грязной политики» пострадали художественные гимнастки Дина и Арина Аверины. Белоглазов выразил уверенность в том, что Россия сможет отстоять спортивные результаты Валиевой. «Весь мир с замиранием сердца смотрел за ее блестящим выступлением. Такое повторить невозможно», — заключил собеседник агентства. Ранее появилась информация, что Камилу Валиеву могут отстранить от участия в Олимпиаде. В допинг-пробе фигуристки нашли запрещенный препарат. В издании «Спорт-Экспресс» сообщили, что это препарат для сердца, который не влияет на повышение спортивных результатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская фигуристка Камила Валиева оказалась под угрозой отстранения от Олимпийских игр, так как на сборную России осуществляются намеренные атаки. Об этом корреспонденту URA.RU заявил член Общественной палаты РФ, президент Регионального союза боевых искусств Хабаровского края Андрей Белоглазов. «Мы видим планомерную атаку на нашу Олимпийскую сборную и в данном случае на сборную по фигурному катанию. Мы увидели голословные обвинения нашей спортсменки в том, что есть какие-то запрещенные вещества. Мы с вами знаем, что к сборной нашей страны всегда повышенное внимание после определенных антидопинговых скандалов. Я уверен, что ничего там нет, ничего там не найдут», — рассказал Белоглазов URA.RU. Общественник отметил, что подобная ситуация происходила и на летней Олимпиаде в Токио, когда в результате «спортивной бюрократии и грязной политики» пострадали художественные гимнастки Дина и Арина Аверины. Белоглазов выразил уверенность в том, что Россия сможет отстоять спортивные результаты Валиевой. «Весь мир с замиранием сердца смотрел за ее блестящим выступлением. Такое повторить невозможно», — заключил собеседник агентства. Ранее появилась информация, что Камилу Валиеву могут отстранить от участия в Олимпиаде. В допинг-пробе фигуристки нашли запрещенный препарат. В издании «Спорт-Экспресс» сообщили, что это препарат для сердца, который не влияет на повышение спортивных результатов.