На Украине официально отказались от Минских соглашений

На Украине сообщили об отказе выполнения Минских соглашений. Это произошло после пресс-конференции лидера Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона, в ходе которой утверждалось обратное.
«Официальный Киев заявил, что не намерен выполнять минские соглашения и вести прямые переговоры с Донбассом», — сообщает РЕН-ТВ. Отмечается, что на недавней совместной пресс-конференции глав Украины и Франции обсуждалось начало реализации Минских договоренностей украинской стороной.
На Украине сообщили об отказе выполнения Минских соглашений. Это произошло после пресс-конференции лидера Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона, в ходе которой утверждалось обратное. «Официальный Киев заявил, что не намерен выполнять минские соглашения и вести прямые переговоры с Донбассом», — сообщает РЕН-ТВ. Отмечается, что на недавней совместной пресс-конференции глав Украины и Франции обсуждалось начало реализации Минских договоренностей украинской стороной. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что единственный способ решить конфликт на востоке Украины — выполнять Минские соглашения. Альтернативы данным договоренностям нет, отметил Путин.