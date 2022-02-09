09 февраля 2022

На Украине официально отказались от Минских соглашений

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
На Украине не хотят выполнять Минские соглашения Фото:
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Война на Украине

На Украине сообщили об отказе выполнения Минских соглашений. Это произошло после пресс-конференции лидера Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона, в ходе которой утверждалось обратное.

«Официальный Киев заявил, что не намерен выполнять минские соглашения и вести прямые переговоры с Донбассом», — сообщает РЕН-ТВ. Отмечается, что на недавней совместной пресс-конференции глав Украины и Франции обсуждалось начало реализации Минских договоренностей украинской стороной.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что единственный способ решить конфликт на востоке Украины — выполнять Минские соглашения. Альтернативы данным договоренностям нет, отметил Путин.

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На Украине сообщили об отказе выполнения Минских соглашений. Это произошло после пресс-конференции лидера Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона, в ходе которой утверждалось обратное. «Официальный Киев заявил, что не намерен выполнять минские соглашения и вести прямые переговоры с Донбассом», — сообщает РЕН-ТВ. Отмечается, что на недавней совместной пресс-конференции глав Украины и Франции обсуждалось начало реализации Минских договоренностей украинской стороной. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что единственный способ решить конфликт на востоке Украины — выполнять Минские соглашения. Альтернативы данным договоренностям нет, отметил Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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