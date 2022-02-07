Путин заявил об отсутствии аналогов Минских соглашений. «Нравится — не нравится, терпи, красавица»

08 февраля 2022 в 04:38 Размер текста - 17 +

Украина не может решить — соблюдать Минские соглашения или нет, считает Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Единственный способ решить конфликт на востоке Украины — выполнять Минские соглашения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном. «Я считаю, что альтернативы [Минским соглашениям] просто нет. <…> Надо исполнять, по-другому не получится», — заявил Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Глава государства отметил, что власти Украины не могут решить: будут ли они соблюдать Минские соглашения, или все-таки эти обязанности разрушат страну. «[Президент Украины Владимир Зеленский] недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица», — добавил президент России. Также Путин отметил, что бывшего президента Украины Петра Порошенко обвиняют в государственной измене, намекая на то, что он подписывал Минские соглашения. «Я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище», — продолжил российский лидер. Он подчеркнул, что по-прежнему готова предоставить убежище Порошенко. Ранее URA.RU сообщало, что, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина может признать особый статус Донбасса, если соблюдать нужную последовательность. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал о подготовке встречи президентов России и Украины. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что уверен в том, что ситуацию вокруг Украины можно решить с помощью дипломатии, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Единственный способ решить конфликт на востоке Украины — выполнять Минские соглашения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном. «Я считаю, что альтернативы [Минским соглашениям] просто нет. <…> Надо исполнять, по-другому не получится», — заявил Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Глава государства отметил, что власти Украины не могут решить: будут ли они соблюдать Минские соглашения, или все-таки эти обязанности разрушат страну. «[Президент Украины Владимир Зеленский] недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица», — добавил президент России. Также Путин отметил, что бывшего президента Украины Петра Порошенко обвиняют в государственной измене, намекая на то, что он подписывал Минские соглашения. «Я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище», — продолжил российский лидер. Он подчеркнул, что по-прежнему готова предоставить убежище Порошенко. Ранее URA.RU сообщало, что, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина может признать особый статус Донбасса, если соблюдать нужную последовательность. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал о подготовке встречи президентов России и Украины. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что уверен в том, что ситуацию вокруг Украины можно решить с помощью дипломатии, пишет RT.