На Западе признали правоту Путина в Мюнхенской речи 2007 года

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль признала правоту Владимира ПутинаФото: Михаил Метцель\ТАСС
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль признала правоту речи президента России Владимира Путина, которую он произнес во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Тогда российский лидер подверг жесткой критике внешнюю политику США и сказал, что ситуация в мире обострится еще сильнее.
«Когда несколько дней назад я еще раз посмотрела это выступление, мне показалось, что оно много разъясняет. Сразу чувствуется, сколько в нем личного, сколько размышлений… Приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее», — сказала Кнайсль в разговоре с РИА «Новости».
По словам экс-главы МИД Австрии, президент Путин тогда был прав в своих словах и в своих предупреждениях. «Все сегодняшние дипломатические встречи и переписки — лишь результат отсутствия за прошедшие 15 лет активности, прежде всего, со стороны Запада», — подытожила она.
Владимир Путин 15 лет назад произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности, передает RT. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, резко выступил против планов расширения НАТО, уточняет Царьград. Выступление на международной конференции по безопасности в 2007 году вызвало стресс в западном истеблишменте.
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль признала правоту речи президента России Владимира Путина, которую он произнес во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Тогда российский лидер подверг жесткой критике внешнюю политику США и сказал, что ситуация в мире обострится еще сильнее. «Когда несколько дней назад я еще раз посмотрела это выступление, мне показалось, что оно много разъясняет. Сразу чувствуется, сколько в нем личного, сколько размышлений… Приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее», — сказала Кнайсль в разговоре с РИА «Новости». По словам экс-главы МИД Австрии, президент Путин тогда был прав в своих словах и в своих предупреждениях. «Все сегодняшние дипломатические встречи и переписки — лишь результат отсутствия за прошедшие 15 лет активности, прежде всего, со стороны Запада», — подытожила она. Владимир Путин 15 лет назад произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности, передает RT. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, резко выступил против планов расширения НАТО, уточняет Царьград. Выступление на международной конференции по безопасности в 2007 году вызвало стресс в западном истеблишменте.