На Западе признали правоту Путина в Мюнхенской речи 2007 года

10 февраля 2022 в 08:42 Размер текста - 17 +

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль признала правоту Владимира Путина Фото: Михаил Метцель\ТАСС Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль признала правоту речи президента России Владимира Путина, которую он произнес во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Тогда российский лидер подверг жесткой критике внешнюю политику США и сказал, что ситуация в мире обострится еще сильнее. «Когда несколько дней назад я еще раз посмотрела это выступление, мне показалось, что оно много разъясняет. Сразу чувствуется, сколько в нем личного, сколько размышлений… Приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее», — сказала Кнайсль в разговоре с РИА «Новости». По словам экс-главы МИД Австрии, президент Путин тогда был прав в своих словах и в своих предупреждениях. «Все сегодняшние дипломатические встречи и переписки — лишь результат отсутствия за прошедшие 15 лет активности, прежде всего, со стороны Запада», — подытожила она. Владимир Путин 15 лет назад произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности, передает RT. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, резко выступил против планов расширения НАТО, уточняет Царьград. Выступление на международной конференции по безопасности в 2007 году вызвало стресс в западном истеблишменте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль признала правоту речи президента России Владимира Путина, которую он произнес во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Тогда российский лидер подверг жесткой критике внешнюю политику США и сказал, что ситуация в мире обострится еще сильнее. «Когда несколько дней назад я еще раз посмотрела это выступление, мне показалось, что оно много разъясняет. Сразу чувствуется, сколько в нем личного, сколько размышлений… Приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее», — сказала Кнайсль в разговоре с РИА «Новости». По словам экс-главы МИД Австрии, президент Путин тогда был прав в своих словах и в своих предупреждениях. «Все сегодняшние дипломатические встречи и переписки — лишь результат отсутствия за прошедшие 15 лет активности, прежде всего, со стороны Запада», — подытожила она. Владимир Путин 15 лет назад произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности, передает RT. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, резко выступил против планов расширения НАТО, уточняет Царьград. Выступление на международной конференции по безопасности в 2007 году вызвало стресс в западном истеблишменте.