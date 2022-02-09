09 февраля 2022

Россия готовится к провокациям Украины против жителей Крыма

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Киев может решиться на силовые провокации в Крыму, считают в представительстве РФ при женевском отделении ООН Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Правительству РФ необходимо быть готовыми к силовым действиям со стороны Украины против россиян в Крыму. Об этом заявил представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

«Конечно, не исключено, что горячие головы в Киеве могут ‎решиться на другие отчаянные силовые действия. Например, против ‎российских граждан в Крыму или граничащих с Украиной российских ‎субъектов федерации», — сказал он в разговоре с РИА «Новости».

Гатилов отметил, что призывы к таким действиям появляются в украинских СМИ и со стороны политиков. «Мы не можем игнорировать ‎подобное высказывание и должны быть готовыми к любому, в том ‎числе к самому негативному развитию событий», — подытожил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев думает о мире и стремится к «деоккупации Крыма» только дипломатическим путем. По словам главы государства, все оружие, которое поставляют страны Запада, — лишь «защита», передает «Царьград». В Крыму назвали утопией новый план президента Украины Владимира Зеленского по «возвращению» полуострова, уточняет Life.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительству РФ необходимо быть готовыми к силовым действиям со стороны Украины против россиян в Крыму. Об этом заявил представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов. «Конечно, не исключено, что горячие головы в Киеве могут ‎решиться на другие отчаянные силовые действия. Например, против ‎российских граждан в Крыму или граничащих с Украиной российских ‎субъектов федерации», — сказал он в разговоре с РИА «Новости». Гатилов отметил, что призывы к таким действиям появляются в украинских СМИ и со стороны политиков. «Мы не можем игнорировать ‎подобное высказывание и должны быть готовыми к любому, в том ‎числе к самому негативному развитию событий», — подытожил он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев думает о мире и стремится к «деоккупации Крыма» только дипломатическим путем. По словам главы государства, все оружие, которое поставляют страны Запада, — лишь «защита», передает «Царьград». В Крыму назвали утопией новый план президента Украины Владимира Зеленского по «возвращению» полуострова, уточняет Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...