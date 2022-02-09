Россия готовится к провокациям Украины против жителей Крыма

10 февраля 2022 в 09:41 Размер текста - 17 +

Киев может решиться на силовые провокации в Крыму, считают в представительстве РФ при женевском отделении ООН Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Правительству РФ необходимо быть готовыми к силовым действиям со стороны Украины против россиян в Крыму. Об этом заявил представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов. «Конечно, не исключено, что горячие головы в Киеве могут ‎решиться на другие отчаянные силовые действия. Например, против ‎российских граждан в Крыму или граничащих с Украиной российских ‎субъектов федерации», — сказал он в разговоре с РИА «Новости». Гатилов отметил, что призывы к таким действиям появляются в украинских СМИ и со стороны политиков. «Мы не можем игнорировать ‎подобное высказывание и должны быть готовыми к любому, в том ‎числе к самому негативному развитию событий», — подытожил он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев думает о мире и стремится к «деоккупации Крыма» только дипломатическим путем. По словам главы государства, все оружие, которое поставляют страны Запада, — лишь «защита», передает «Царьград». В Крыму назвали утопией новый план президента Украины Владимира Зеленского по «возвращению» полуострова, уточняет Life . Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительству РФ необходимо быть готовыми к силовым действиям со стороны Украины против россиян в Крыму. Об этом заявил представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов. «Конечно, не исключено, что горячие головы в Киеве могут ‎решиться на другие отчаянные силовые действия. Например, против ‎российских граждан в Крыму или граничащих с Украиной российских ‎субъектов федерации», — сказал он в разговоре с РИА «Новости». Гатилов отметил, что призывы к таким действиям появляются в украинских СМИ и со стороны политиков. «Мы не можем игнорировать ‎подобное высказывание и должны быть готовыми к любому, в том ‎числе к самому негативному развитию событий», — подытожил он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев думает о мире и стремится к «деоккупации Крыма» только дипломатическим путем. По словам главы государства, все оружие, которое поставляют страны Запада, — лишь «защита», передает «Царьград». В Крыму назвали утопией новый план президента Украины Владимира Зеленского по «возвращению» полуострова, уточняет Life.