Зеленский раскрыл план по возращению Крыма

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский: Больше не отдадим ни клочка нашей земли Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Киев думает о мире и стремится к «деоккупации Крыма» только дипломатическим путем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после переговоров с Нидерландами. По словам главы государства, все оружие, которое поставляют страны Запада, — лишь «защита».

«Мы будем возвращать оккупированные территории дипломатическим путем, и не отдадим больше ни одного клочка нашей земли», — заявил Зеленский. Слова президента передает telegram-канал «Спутник».

В Народной милиции ЛНР сообщали, что украинский генеральный штаб завершил разработку плана наступательной операции на Донецкую и Луганскую народные республики. Ранее официальный представитель организации Эдуард Басурин докладывал о намерениях властей Украины силовым вариантом решить конфликт в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

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Киев думает о мире и стремится к «деоккупации Крыма» только дипломатическим путем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после переговоров с Нидерландами. По словам главы государства, все оружие, которое поставляют страны Запада, — лишь «защита». «Мы будем возвращать оккупированные территории дипломатическим путем, и не отдадим больше ни одного клочка нашей земли», — заявил Зеленский. Слова президента передает telegram-канал «Спутник». В Народной милиции ЛНР сообщали, что украинский генеральный штаб завершил разработку плана наступательной операции на Донецкую и Луганскую народные республики. Ранее официальный представитель организации Эдуард Басурин докладывал о намерениях властей Украины силовым вариантом решить конфликт в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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