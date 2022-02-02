Зеленский раскрыл план по возращению Крыма 02 февраля 2022 в 16:50 Размер текста - 17 + Зеленский: Больше не отдадим ни клочка нашей земли Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Киев думает о мире и стремится к «деоккупации Крыма» только дипломатическим путем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после переговоров с Нидерландами. По словам главы государства, все оружие, которое поставляют страны Запада, — лишь «защита». «Мы будем возвращать оккупированные территории дипломатическим путем, и не отдадим больше ни одного клочка нашей земли», — заявил Зеленский. Слова президента передает telegram-канал «Спутник». В Народной милиции ЛНР сообщали, что украинский генеральный штаб завершил разработку плана наступательной операции на Донецкую и Луганскую народные республики. Ранее официальный представитель организации Эдуард Басурин докладывал о намерениях властей Украины силовым вариантом решить конфликт в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Киев думает о мире и стремится к «деоккупации Крыма» только дипломатическим путем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после переговоров с Нидерландами. По словам главы государства, все оружие, которое поставляют страны Запада, — лишь «защита». «Мы будем возвращать оккупированные территории дипломатическим путем, и не отдадим больше ни одного клочка нашей земли», — заявил Зеленский. Слова президента передает telegram-канал «Спутник». В Народной милиции ЛНР сообщали, что украинский генеральный штаб завершил разработку плана наступательной операции на Донецкую и Луганскую народные республики. Ранее официальный представитель организации Эдуард Басурин докладывал о намерениях властей Украины силовым вариантом решить конфликт в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям