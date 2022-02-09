МОК вмешался в скандал с отстранением Валиевой из-за допинга

10 февраля 2022 в 09:19 Размер текста - 17 +

В МОК назвали спекуляциями публикации о сомнительном допинг-тесте фигуристки Валиевой Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс прокомментировал публикации о том, что задержка церемонии награждения фигуристов на Олимпиаде в Пекине связана с проблемным допинг-тестом одного из членов команды России. По его словам, данная информация является спекуляцией. «Я не собираюсь комментировать всевозможные домыслы, которые видел. Вчера в срочном порядке у нас возникла ситуация, которая имеет юридические последствия. Сообщения о потенциальном допинговом случае являются полностью спекулятивными. Мы надеемся на понимание и терпение всех спортсменов, которые вовлечены в эту ситуацию», — сказал Адамс в ходе пресс-конференции МОК, записать которой опубликована на youtube-канале комитета. Российская фигуристка Камила Валиева, которая оказалась в центре скандала, вышла на тренировку на Олимпиаде в Пекине. Днем ранее она пропустила занятие, передает РИА «Новости». Во вторник, 8 февраля, российским фигуристам не стали вручать золотые медали. Церемония была перенесена. Вскоре появились слухи, что задержка связана с проблемным допинг-тестом одного из членов российской команды, передает MK.RU . По данным портала Inside the Games, задержка была вызвана юридическим вопросом. Источники издания подтвердили, что она связана с тестом, который Валиева сдала перед Олимпиадой, уточняет «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс прокомментировал публикации о том, что задержка церемонии награждения фигуристов на Олимпиаде в Пекине связана с проблемным допинг-тестом одного из членов команды России. По его словам, данная информация является спекуляцией. «Я не собираюсь комментировать всевозможные домыслы, которые видел. Вчера в срочном порядке у нас возникла ситуация, которая имеет юридические последствия. Сообщения о потенциальном допинговом случае являются полностью спекулятивными. Мы надеемся на понимание и терпение всех спортсменов, которые вовлечены в эту ситуацию», — сказал Адамс в ходе пресс-конференции МОК, записать которой опубликована на youtube-канале комитета. Российская фигуристка Камила Валиева, которая оказалась в центре скандала, вышла на тренировку на Олимпиаде в Пекине. Днем ранее она пропустила занятие, передает РИА «Новости». Во вторник, 8 февраля, российским фигуристам не стали вручать золотые медали. Церемония была перенесена. Вскоре появились слухи, что задержка связана с проблемным допинг-тестом одного из членов российской команды, передает MK.RU. По данным портала Inside the Games, задержка была вызвана юридическим вопросом. Источники издания подтвердили, что она связана с тестом, который Валиева сдала перед Олимпиадой, уточняет «Царьград».