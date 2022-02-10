Пример Владимира Жириновского должен стать уроком для всех, считает Павел Воробьев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пример лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, который с сентября 2020 года вакцинировался от коронавируса восемь раз, должен стать уроком для всех. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев. По его словам, состояние политика можно сравнить со СПИДом.

«Многократная вакцинация, в первую очередь, всегда вредна, поскольку на время ослабляет иммунитет. Если ее делать регулярно, то у людей развивается состояние иммунитета, похожее на состояние СПИДа. Кроме того, это может приводить к гипериммунным реакциям. У него как раз гипериммунная реакция. Течение болезни быстрое и тяжелое, это может быть связано с вакцинацией. Мне почему-то кажется, что это может быть уроком для всех», — сказал Воробьев в разговоре с URA.RU.

Лидер ЛДПР поставил себе восьмую прививку от коронавируса в начале года. Первую прививку он сделал в сентябре 2020 года. Ранее источник URA.RU заявлял о том, что Жириновский мог заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса. В последнее время лидер ЛДПР полностью пропал из повестки и перестал появляться на публике. Сообщения о том, что политик госпитализирован в ЦКБ появились 9 февраля. У него обнаружена пневмония и 50-75% поражение легких. Лидер партии уже находится на аппарате ИВЛ, его состояние оценивается как тяжелое, передает RT.

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