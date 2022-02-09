Тюменский чиновник: рост цен на молоко прекратится летом

Замгубернатора Владимир Чейметов дал прогноз по росту цен на молоко Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Цена на молоко в Тюменской области прекратит расти к лету. Такой прогноз 10 февраля дал замгубернатора, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов, выступая на заседании Тюменской областной думы, которое транслировалось онлайн.

«Летом начнется сезон „большого молока“. Тогда цены остановятся», — отметил чиновник. По словам Чейметова, на рост стоимости продукта повлияло удорожание электроэнергии — только на картонную упаковку цена выросла на 70%, что не могло не повлиять на конечную стоимость молока.

URA.RU ранее сообщало, что представители Тобольского молочного завода анонсировали в феврале рост цен на свою продукцию, как минимум, на 10%. Они объясняют это тем, что поставщики значительно увеличили стоимость сырья.