09 февраля 2022
08 февраля 2022

Тюменский чиновник: рост цен на молоко прекратится летом

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета по аграрным вопросам облдумы.Тюмень, чейметов владимир
Замгубернатора Владимир Чейметов дал прогноз по росту цен на молоко Фото:

Цена на молоко в Тюменской области прекратит расти к лету. Такой прогноз 10 февраля дал замгубернатора, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов, выступая на заседании Тюменской областной думы, которое транслировалось онлайн.

«Летом начнется сезон „большого молока“. Тогда цены остановятся», — отметил чиновник. По словам Чейметова, на рост стоимости продукта повлияло удорожание электроэнергии — только на картонную упаковку цена выросла на 70%, что не могло не повлиять на конечную стоимость молока.

URA.RU ранее сообщало, что представители Тобольского молочного завода анонсировали в феврале рост цен на свою продукцию, как минимум, на 10%. Они объясняют это тем, что поставщики значительно увеличили стоимость сырья.

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Цена на молоко в Тюменской области прекратит расти к лету. Такой прогноз 10 февраля дал замгубернатора, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов, выступая на заседании Тюменской областной думы, которое транслировалось онлайн. «Летом начнется сезон „большого молока“. Тогда цены остановятся», — отметил чиновник. По словам Чейметова, на рост стоимости продукта повлияло удорожание электроэнергии — только на картонную упаковку цена выросла на 70%, что не могло не повлиять на конечную стоимость молока. URA.RU ранее сообщало, что представители Тобольского молочного завода анонсировали в феврале рост цен на свою продукцию, как минимум, на 10%. Они объясняют это тем, что поставщики значительно увеличили стоимость сырья.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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