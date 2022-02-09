В ЯНАО дочка «Газпома» возобновляет работу «красной зоны»

«Газпром добыча Надым» расконсервировала «красную зону» из-за роста заболеваний COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Компания «Газпром добыча Надым» возобновляет работу «красной зоны» для работников компании с признаками COVID. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«С февраля 2022 года в Медико-санитарной части ООО „Газпром добыча Надым“ возобновила работу „красной зоны“ для приема пациентов из числа работников с признаками респираторных заболеваний. Решение принято с профилактической целью в связи с общим уровнем роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе», — говорится в сообщении.

Врачи проводят прием в изолированной части медицинского комплекса ООО «Газпром добыча Надым». Пресс-служба добавляет, что в компании нет тяжелобольных работников с короновирусом, а также что открытие «красной зоны» позволит снизить нагрузку на местные больницы.

«Опыт первой волны пандемии показал, что государственные лечебные учреждения испытывают значительную нагрузку во время подъема заболеваемости. Реализуя комплексную программу противоковидных мероприятий в нашем десятитысячном коллективе, мы существенно снижаем риск наступления кризиса местной системы здравоохранения», — приводит слова начальника медико-санитарной части ООО «Газпром добыча Надым» и депутата законодательного собрания ЯНАО Игоря Герелишина пресс-служба.

URA.RU ранее сообщало, что из-за возросшего числа заболевших короновирусом Ноябрьская ЦГБ перевела в «красную зону» единственного гастроэнтеролога в городе. В больнице предлагают записаться на прием к врачу-терапевту.

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