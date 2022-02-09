09 февраля 2022
08 февраля 2022

Росгвардия предложила усилить охрану в школах ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Охрана в школах. Тюмень , школьники, охрана, ученики, школа
В ведомстве считают, что многие охранники ЧОПов физически не готовы предоставить качественные услуги школам Фото:

Росгвардия предлагает усилить охрану школ в ХМАО потому, что многие охранники из ЧОПов физически не могут качественно выполнять свою работу. Такое заявление сделал начальник центра подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по ХМАО Михаил Клепалов в ходе пресс-конференции, трансляция размещена в группе окружной телекомпании «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».

«Я могу сказать как эксперт, что нужно обеспечить надлежащую охрану общеобразовательных учреждений и мест массового пребывания граждан. Зачастую мы сталкиваемся с тем, что частные организации, которые охраняют школы, оказывают услуги некачественно. Согласно нормативной документации у них есть все — лицензия, свидетельство прохождения всеми охранниками подготовки, а по факту они физически не готовы к выполнению охранных услуг», — выразил свое мнение Клепалов.

Росгвардеец отметил, что контролировать качество охранных услуг должны в первую очередь директора школ. Сотрудники ведомства же наведываются в ЧОПы раз в три года. «По законодательству мы должны проверять охранные предприятия раз в три года, но основанием для проверки может служить и сообщение от директора или гражданина», — говорит Клепалов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Росгвардии заявили о том, что жители ХМАО вооружены лучше всех в УрФО. В округе зарегистрированы более 63 тысяч владельцев огнестрельного оружия, которые на руках имеют более 120 тысяч стволов.

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Росгвардия предлагает усилить охрану школ в ХМАО потому, что многие охранники из ЧОПов физически не могут качественно выполнять свою работу. Такое заявление сделал начальник центра подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по ХМАО Михаил Клепалов в ходе пресс-конференции, трансляция размещена в группе окружной телекомпании «Югра» в социальной сети «ВКонтакте». «Я могу сказать как эксперт, что нужно обеспечить надлежащую охрану общеобразовательных учреждений и мест массового пребывания граждан. Зачастую мы сталкиваемся с тем, что частные организации, которые охраняют школы, оказывают услуги некачественно. Согласно нормативной документации у них есть все — лицензия, свидетельство прохождения всеми охранниками подготовки, а по факту они физически не готовы к выполнению охранных услуг», — выразил свое мнение Клепалов. Росгвардеец отметил, что контролировать качество охранных услуг должны в первую очередь директора школ. Сотрудники ведомства же наведываются в ЧОПы раз в три года. «По законодательству мы должны проверять охранные предприятия раз в три года, но основанием для проверки может служить и сообщение от директора или гражданина», — говорит Клепалов. Ранее URA.RU сообщало, что в Росгвардии заявили о том, что жители ХМАО вооружены лучше всех в УрФО. В округе зарегистрированы более 63 тысяч владельцев огнестрельного оружия, которые на руках имеют более 120 тысяч стволов.
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