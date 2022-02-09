Росгвардия: жители ХМАО вооружены лучше всех в УрФО

В ХМАО зарегистрировано более 120 тысяч единиц оружия Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Жители ХМАО имеют в пользовании самое большое количество огнестрельного оружия в Уральском федеральном округе. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал начальник центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по ХМАО Михаил Клепалов. Трансляцию мероприятия проводил окружной телеканал «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».

«У нас округ традиционно является территорией охотников и рыбаков, поэтому граждане приобретают не по одной, а по две, по три единицы оружия. В округе зарегистрированы более 63 тысяч владельцев огнестрельного оружия, которые на руках имеют более 120 тысяч единиц оружия. Это самое большое количество в УрФО», — рассказал Клепалов.

Он сообщил, что преобладающий вид стволов в ХМАО — гладкоствольное оружие, его около 60 тысяч единиц. На втором месте по популярности среди югорчан нарезные стволы, их зарегистрировано около 30 тысяч штук, травматического — около 15 тысяч и в районе 10 тысяч — газового. По словам Клепалова, количество огнестрельного оружия в ХМАО сопоставимо с числом единиц в Свердловской области, где количество населения в 2,5 раза больше.