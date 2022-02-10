В Курганской области резко выросли цены на жилье

Стоимость жилья в Кургане за год выросла на 30% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане за год цены на вторичное жилье выросли на 30%. Данная информация размещена на сайте domofond.ru.

«Тип объекта: вторичка. <…> Курган Курганская область. Цена продажи на январь 2021 — 38 377 [рублей]. Цена продажи на январь 2022 года — 50 000 [за квадратный метр]. [Подорожание] + 30,3%», — указано на сайте.

При этом, по данным сайта, за тот же период снизилась стоимость квадратного метра жилья в новостройках — с 61 111 до 55 128 рублей. Аналитики сайта «Сбер индекс» тоже отмечают снижение цен в объявлениях, связанных с новостройками Курганской области. Но, по их данным, динамика цен по фактическим сделкам на первичном рынке выросла за год — с 45 982 до 52 679 рублей за квадратный метр. Стоимость жилья на вторичном рынке, по данным того же сайта, основанным на фактических сделках, за год выросла с 39 166 до 47 276 рублей.

Ранее о росте цен на рынке вторичного жилья в Кургане за предыдущий год сообщали представители компаний «БК Недвижимость» и «Этажи». Их данные отличаются от тех, что приведены выше.

Данные с января 2021 года по январь 2022 года Скрин: сайт domofond.ru

Стоимость квадратного метра в новостройках Скрин: сайт domofond.ru