Red Wings анонсировала авиаперелеты из Екатеринбурга в Сибирь

Продажа билетов уже началась. стартовая цена — 5999 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания Red Wings летом текущего года начнет отправлять пассажиров в Иркутск, Читу и Улан-Удэ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Авиакомпания Red Wings летом 2022 года откроет из своего базового аэропорта „Кольцово“ новые направления в Западную Сибирь и на Дальний Восток — в Иркутск, Улан-Удэ и Читу. Рейсы в Иркутск будут выполняться на российских региональных самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел, рейсы в Улан-Удэ и Читу — на самолетах Airbus 320 вместимостью 180 кресел», — говорится в сообщении.

Уточняется, что продажа билетов уже началась. Начальная цена у всех направлений одинаковая и составляет 5999 рублей. Вылеты из Екатеринбурга будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам — в Иркутск, со 2 июня; по воскресеньям — в Улан-Удэ, с 5 июня; по понедельникам и пятницам — в Читу, с 3 июня.

Ранее авиакомпания Red Wings запустила первые регулярные международные рейсы из аэропорта «Кольцово». Международная программа из Екатеринбурга стартует полетами в города Узбекистана: Самарканд и Ургенч.