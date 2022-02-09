09 февраля 2022

Red Wings анонсировала авиаперелеты из Екатеринбурга в Сибирь

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, авиакомпания red wings
Продажа билетов уже началась. стартовая цена — 5999 рублей Фото:

Авиакомпания Red Wings летом текущего года начнет отправлять пассажиров в Иркутск, Читу и Улан-Удэ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Авиакомпания Red Wings летом 2022 года откроет из своего базового аэропорта „Кольцово“ новые направления в Западную Сибирь и на Дальний Восток — в Иркутск, Улан-Удэ и Читу. Рейсы в Иркутск будут выполняться на российских региональных самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел, рейсы в Улан-Удэ и Читу — на самолетах Airbus 320 вместимостью 180 кресел», — говорится в сообщении.

Уточняется, что продажа билетов уже началась. Начальная цена у всех направлений одинаковая и составляет 5999 рублей. Вылеты из Екатеринбурга будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам — в Иркутск, со 2 июня; по воскресеньям — в Улан-Удэ, с 5 июня; по понедельникам и пятницам — в Читу, с 3 июня.

Ранее авиакомпания Red Wings запустила первые регулярные международные рейсы из аэропорта «Кольцово». Международная программа из Екатеринбурга стартует полетами в города Узбекистана: Самарканд и Ургенч.

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Авиакомпания Red Wings летом текущего года начнет отправлять пассажиров в Иркутск, Читу и Улан-Удэ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании. «Авиакомпания Red Wings летом 2022 года откроет из своего базового аэропорта „Кольцово“ новые направления в Западную Сибирь и на Дальний Восток — в Иркутск, Улан-Удэ и Читу. Рейсы в Иркутск будут выполняться на российских региональных самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел, рейсы в Улан-Удэ и Читу — на самолетах Airbus 320 вместимостью 180 кресел», — говорится в сообщении. Уточняется, что продажа билетов уже началась. Начальная цена у всех направлений одинаковая и составляет 5999 рублей. Вылеты из Екатеринбурга будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам — в Иркутск, со 2 июня; по воскресеньям — в Улан-Удэ, с 5 июня; по понедельникам и пятницам — в Читу, с 3 июня. Ранее авиакомпания Red Wings запустила первые регулярные международные рейсы из аэропорта «Кольцово». Международная программа из Екатеринбурга стартует полетами в города Узбекистана: Самарканд и Ургенч.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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