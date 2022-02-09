Власти Мегиона отказались оплачивать льготу для пенсионеров

В Мегионе отказались от компенсации проезда для пенсионеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Мегиона не станут вводить компенсации за проезд в городском транспорте для пенсионеров. Вместо этого было принято решение о льготном проезде для школьников. Об этом заявил глава города Олег Дейнека во время онлайн-эфира с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

«Такие запросы поступают, но Мегион — дотационный город. В прошлом году мы приняли решение выплачивать дотацию нашим школьникам. Посчитали, что приоритетом на сегодняшний день являются дети. Пока что такую меру для пенсионеров мы не рассматриваем», — сказал Дейнека. Губернатор ХМАО добавила, что решение о льготном проезде для пенсионеров принимается каждым муниципалитетом отдельно.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова раскритиковала мэрию Сургута из-за волокиты с компенсацией проезда в общественном транспорте для пенсионеров. Тогда власти города не смогли исполнить поручение главы региона.