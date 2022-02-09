09 февраля 2022

Власти Мегиона отказались оплачивать льготу для пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
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В Мегионе отказались от компенсации проезда для пенсионеров Фото:

Власти Мегиона не станут вводить компенсации за проезд в городском транспорте для пенсионеров. Вместо этого было принято решение о льготном проезде для школьников. Об этом заявил глава города Олег Дейнека во время онлайн-эфира с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

«Такие запросы поступают, но Мегион — дотационный город. В прошлом году мы приняли решение выплачивать дотацию нашим школьникам. Посчитали, что приоритетом на сегодняшний день являются дети. Пока что такую меру для пенсионеров мы не рассматриваем», — сказал Дейнека. Губернатор ХМАО добавила, что решение о льготном проезде для пенсионеров принимается каждым муниципалитетом отдельно.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова раскритиковала мэрию Сургута из-за волокиты с компенсацией проезда в общественном транспорте для пенсионеров. Тогда власти города не смогли исполнить поручение главы региона.

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Власти Мегиона не станут вводить компенсации за проезд в городском транспорте для пенсионеров. Вместо этого было принято решение о льготном проезде для школьников. Об этом заявил глава города Олег Дейнека во время онлайн-эфира с губернатором ХМАО Натальей Комаровой. «Такие запросы поступают, но Мегион — дотационный город. В прошлом году мы приняли решение выплачивать дотацию нашим школьникам. Посчитали, что приоритетом на сегодняшний день являются дети. Пока что такую меру для пенсионеров мы не рассматриваем», — сказал Дейнека. Губернатор ХМАО добавила, что решение о льготном проезде для пенсионеров принимается каждым муниципалитетом отдельно. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова раскритиковала мэрию Сургута из-за волокиты с компенсацией проезда в общественном транспорте для пенсионеров. Тогда власти города не смогли исполнить поручение главы региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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