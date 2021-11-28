Глава ХМАО раскритиковала мэрию Сургута из-за выплат пенсионерам

И.о мэра Сургута Анне Томазовой не удалось оправдаться перед губернатором Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова раскритиковала мэрию Сургута за волокиту с изменением условий компенсации пенсионерам при проезде в общественном транспорте. Речь об этом зашла в рамках онлайн-эфира, посвященного разбору выполнения поручений главы региона, передает корреспондент URA.RU.

«Поручение не выполнено. Выполнение поручения — это состав действий, в результате которых подписан нормативно-правовой акт, который регулирует решение проблем этой категории граждан. Сегодня уже 29 ноября, а я до сих пор не получала просьбы от администрации Сургута зафиксировать новое обязательство», — сказала глава региона.

Исполняющая обязанности мэра Сургута Анна Томазова в ответ на замечание Комаровой попыталась оправдаться, заявив, что чиновники готовили дорожную карту и уточнение для поручения. «Пока мера поддержки будет выплачиваться, как и ранее — раз в квартал по 600 рублей. Мы как раз предложили дорожную карту с учетом изменений и модернизации транспортной системы. Эта модель должна быть разработана в марте—апреле 2022 года», — сказала Томазова.

Губернатор региона заявила, что такой подход к реализации поручений — дискредитация самой системы решения вопросов югорчан. «Люди вместо того, чтобы получить решение проблем, будут ждать, и по сути мы с вами дискредитируем решение этих вопросов», — заявила Комарова.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО устроила разнос чиновнику во время прямого эфира. Замдиректора департамента социального развития ХМАО Светлана Круглова своим докладом на оперштабе спровоцировала проверку в отношении департамента, в котором сама и работает.