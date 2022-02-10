ФАС признала Google виновной в нарушении закона

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Поисковые системы «Яндекс» и «Google». Иллюстрации. Екатеринбург , интернет, гугл, google, поисковая система, поиск
Google безосновательно блокирует и удаляет аккаунты и контент пользователей Фото:

Федеральная антимонопольная служба РФ признала виновной в нарушении антимонопольного регулирования цифровых рынков компанию Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube. Об этом сообщила пресс-служба Регионального общественного центра интернет-технологий.

«Злоупотребление выразилось в установлении в пользовательском соглашении условий, позволяющих Google без наличия правовых или иных оснований блокировать и удалять аккаунты (контент) пользователей. В том числе без предупреждения и возможности установить причину блокировки. Противозаконными были признаны блокировки на YouTube ряда российских ресурсов», — говорится в информации.

Сообщается также, что компания Google злоупотребляла доминирующим положением на российском рынке сервисов видеохостинга. Это дело стало первым антимонопольным разбирательством на рынке видеохостингов.

Из-за доминирующего положения компания обязана не совершать антиконкурентные действия, не ущемлять интересы других компаний и потребителей. В свою очередь, необоснованные блокировки приводят к ущемлению прав пользователей и ограничению конкуренции.

Ранее в Роскомнадзоре заявили о том, что администрация видеохостинга YouTube цензурирует контент, которые размещают российские СМИ, под предлогом несоответствия возрастной категории. В ведомстве уверены, что блокировке на платформе подверглись, в частности, ролики, показывающие «отличающуюся от принятой на Западе позицию». С начала 2020 года в адрес администрации YouTube было направлено 29 писем с требованием снять ограничения в отношении российских СМИ. Большинство из них осталось без ответа.

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Федеральная антимонопольная служба РФ признала виновной в нарушении антимонопольного регулирования цифровых рынков компанию Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube. Об этом сообщила пресс-служба Регионального общественного центра интернет-технологий. «Злоупотребление выразилось в установлении в пользовательском соглашении условий, позволяющих Google без наличия правовых или иных оснований блокировать и удалять аккаунты (контент) пользователей. В том числе без предупреждения и возможности установить причину блокировки. Противозаконными были признаны блокировки на YouTube ряда российских ресурсов», — говорится в информации. Сообщается также, что компания Google злоупотребляла доминирующим положением на российском рынке сервисов видеохостинга. Это дело стало первым антимонопольным разбирательством на рынке видеохостингов. Из-за доминирующего положения компания обязана не совершать антиконкурентные действия, не ущемлять интересы других компаний и потребителей. В свою очередь, необоснованные блокировки приводят к ущемлению прав пользователей и ограничению конкуренции. Ранее в Роскомнадзоре заявили о том, что администрация видеохостинга YouTube цензурирует контент, которые размещают российские СМИ, под предлогом несоответствия возрастной категории. В ведомстве уверены, что блокировке на платформе подверглись, в частности, ролики, показывающие «отличающуюся от принятой на Западе позицию». С начала 2020 года в адрес администрации YouTube было направлено 29 писем с требованием снять ограничения в отношении российских СМИ. Большинство из них осталось без ответа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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