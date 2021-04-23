23 апреля 2021

Роскомнадзор уличил YouTube в цензуре

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В администрацию YouTube направили 29 писем с требованием снять ограничения Фото:

Администрация видеохостинга YouTube цензурирует контент, которые размещают российские СМИ, под предлогом несоответствия возрастной категории. Такую информацию приводит Роскомнадзор.

«Ролики, которые рассказывают правду об историческом вкладе России в победу над фашизмом, о трагических событиях в Беслане, блокируются под надуманными предлогами. Случайной ошибкой объяснил YouTube блокировку обращения президента России в официальном аккаунте НТВ», — заявили в пресс-службе ведомства изданию «Инерфакс».

В Роскомнадзоре уверены, что блокировке на платформе подверглись также ролики, показывающие «отличающуюся от принятой на Западе позицию», приводит слова ведомства MK.ru. С начала 2020 года в адрес администрации YouTube было направлено 29 писем с требованием снять ограничения в отношении российских СМИ. Большинство из них осталось без ответа.

Ранее одно из крупнейших российских СМИ — компания РБК обвинила социальную сеть Facebook в цензуре из-за удаления в социальной сети материалов о задержании украинских националистов. Редакция направила запрос в администрацию соцсети с требованием объяснить решение о блокировке материала. На запрос ответили, что администрация Facebook не удаляла ни одну из новостей агентства, однако получить доступ к материалам по-прежнему не удается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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