Роскомнадзор уличил YouTube в цензуре

Администрация видеохостинга YouTube цензурирует контент, которые размещают российские СМИ, под предлогом несоответствия возрастной категории. Такую информацию приводит Роскомнадзор.
«Ролики, которые рассказывают правду об историческом вкладе России в победу над фашизмом, о трагических событиях в Беслане, блокируются под надуманными предлогами. Случайной ошибкой объяснил YouTube блокировку обращения президента России в официальном аккаунте НТВ», — заявили в пресс-службе ведомства изданию «Инерфакс».
В Роскомнадзоре уверены, что блокировке на платформе подверглись также ролики, показывающие «отличающуюся от принятой на Западе позицию», приводит слова ведомства
Ранее одно из крупнейших российских СМИ — компания РБК обвинила социальную сеть Facebook в цензуре из-за удаления в социальной сети материалов о задержании украинских националистов. Редакция направила запрос в администрацию соцсети с требованием объяснить решение о блокировке материала. На запрос ответили, что администрация Facebook не удаляла ни одну из новостей агентства, однако получить доступ к материалам по-прежнему не удается.
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