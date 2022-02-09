09 февраля 2022

Челябинский губернатор уволил замуправляющего делами

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Кого поставят на место Наны Швелидзе — неизвестно Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил первого заместителя управляющего делами главы региона и правительства Нану Швелидзе. Постановление появилось на официальном интернет-портале правовой информации 10 февраля. Швелидзе будет работать в Законодательном собрании области.

«Освободить Швелидзе Нану Вахтанговну от замещаемой должности. Расторгнуть с ней служебный контракт 14 февраля 2022 года с согласия гражданского служащего. Настоящее постановление подлежит официальному публикованию», — указано в сообщении.

Нана Швелидзе заняла свою должность в Челябинской области 25 октября 2019 году. Ранее она работала в кадровых подразделениях в мэрии Норильска. В январе 2022 года стала победителем конкурса на должность руководителя аппарата законодательного собрания Челябинской области.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил первого заместителя управляющего делами главы региона и правительства Нану Швелидзе. Постановление появилось на официальном интернет-портале правовой информации 10 февраля. Швелидзе будет работать в Законодательном собрании области. «Освободить Швелидзе Нану Вахтанговну от замещаемой должности. Расторгнуть с ней служебный контракт 14 февраля 2022 года с согласия гражданского служащего. Настоящее постановление подлежит официальному публикованию», — указано в сообщении. Нана Швелидзе заняла свою должность в Челябинской области 25 октября 2019 году. Ранее она работала в кадровых подразделениях в мэрии Норильска. В январе 2022 года стала победителем конкурса на должность руководителя аппарата законодательного собрания Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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