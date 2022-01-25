В заксобрании Челябинской области появился новый руководитель

В челябинском областном парламенте появился руководитель аппарата Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководителем аппарата законодательного собрания Челябинской области стала Нана Швелидзе. Таковы опубликованные 26 января итоги второго этапа конкурса.

«Победителем конкурса на должность руководителя аппарата законодательного собрания Челябинской области стала Швелидзе Нана Вахтанговна. Конкурс был объявлен 7 декабря 2021 года », — говорится в документе, опубликованном на сайте заксобрания.

Швелидзе перейдет на новую должность с поста заместителя управляющего делами губернатора и правительства области Нана Швелидзе. До она работала вместе с губернатором Алексеем Текслером и вице-губернатором Виктором Маминым в компании «Полюс золото» и мэрии Норильска.

Новому руководителю аппарата ЗСО предстоит работать пять дней в неделю с зарплатой до 101 тысячи рублей, на условиях бессрочного служебного контракта без командировок. Появление должности связано с обновлением структуры заксобрания. Аналогично обстоит дело почти во всех региональных парламентах страны.

Конкурс был объявлен в конце 2021 года, документы подали пять человек: экс-министр природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия Магомед Бабхоев, начальник организационно-аналитического управления ЗСО Елена Ильюшина, юрист глава Лебедев, менеджер Александр Горбик, помощник председателя избиркома республики Карачаево-Черкесия Джашау Биджиев и Швелидзе.

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