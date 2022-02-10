В СК РФ обвинили Украину в уничтожении мирного населения Донбасса

10 февраля 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

СК РФ возбудил 467 уголовных дел в отношении Украины Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Действия украинских властей являются преступлением против мира и человечества. Об этом заявил официальный представитель Следственного комитета РФ Сергей Петренко. По его словам, ведомство возбудило 467 уголовных дел о событиях на Украине и Донбассе. «Почти восемь лет — украинская власть и представители военизированных формирований этой страны фактически уничтожают мирное население самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Непрекращающиеся обстрелы из крупнокалиберной артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового вооружения обрывают жизни тысяч людей. На основе задокументированных фактов возбуждено 467 уголовных дел о событиях на территории Украины и Донбасса», — говорится в сообщении на сайте Следственного Комитета. За весь период следствия допрошено более 146 тысяч человек, признано потерпевшими более 22 тысяч, в том числе более 2 400 несовершеннолетних, передают в Следственном комитете. Уже сейчас за совершение преступлений против мира и безопасности привлечено порядка 100 человек. В том числе бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, бывший губернатор Днепропетровской области Украины Игорь Коломойский, командиры бригад и военнослужащие Вооруженных сил Украины, осуществлявшие обстрелы мирного населения. К обвинениям в адрес украинских силовиков также относят «убийства российских журналистов, правозащитника Андрея Миронова, гражданина Италии Андреа Роккелли, похищение людей, воспрепятствование законной деятельности журналиста, истязания, возбуждение ненависти либо вражды, публичные призывы к развязыванию агрессивной войны». Как сообщают в СК, все объявления и доказательства направляются в ЕСПЧ. «Представителями российских адвокатских образований обработано более 39 тысяч досье, из которых подготовлено и направлено в ЕСПЧ более 7350 жалоб потерпевших от действий украинских властей», — добавили в ведомстве. Там уточнили, что общая сумма заявленных в жалобах требований о возмещении вреда составляет более 310 млн евро. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Действия украинских властей являются преступлением против мира и человечества. Об этом заявил официальный представитель Следственного комитета РФ Сергей Петренко. По его словам, ведомство возбудило 467 уголовных дел о событиях на Украине и Донбассе. «Почти восемь лет — украинская власть и представители военизированных формирований этой страны фактически уничтожают мирное население самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Непрекращающиеся обстрелы из крупнокалиберной артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового вооружения обрывают жизни тысяч людей. На основе задокументированных фактов возбуждено 467 уголовных дел о событиях на территории Украины и Донбасса», — говорится в сообщении на сайте Следственного Комитета. За весь период следствия допрошено более 146 тысяч человек, признано потерпевшими более 22 тысяч, в том числе более 2 400 несовершеннолетних, передают в Следственном комитете. Уже сейчас за совершение преступлений против мира и безопасности привлечено порядка 100 человек. В том числе бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, бывший губернатор Днепропетровской области Украины Игорь Коломойский, командиры бригад и военнослужащие Вооруженных сил Украины, осуществлявшие обстрелы мирного населения. К обвинениям в адрес украинских силовиков также относят «убийства российских журналистов, правозащитника Андрея Миронова, гражданина Италии Андреа Роккелли, похищение людей, воспрепятствование законной деятельности журналиста, истязания, возбуждение ненависти либо вражды, публичные призывы к развязыванию агрессивной войны». Как сообщают в СК, все объявления и доказательства направляются в ЕСПЧ. «Представителями российских адвокатских образований обработано более 39 тысяч досье, из которых подготовлено и направлено в ЕСПЧ более 7350 жалоб потерпевших от действий украинских властей», — добавили в ведомстве. Там уточнили, что общая сумма заявленных в жалобах требований о возмещении вреда составляет более 310 млн евро.