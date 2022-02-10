«Столото» ищет пермяка, выигравшего 19 миллионов рублей

«Столото» ищет пермяка, который выиграл суперприз 19,6 млн рублей в гослотерею «Все или ничего». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.
«Победитель еще не приезжал в лотерейный центр на оформление выигрыша», — сообщили в «Столото». Житель Пермского края выиграл крупную сумму еще 2 февраля, однако с тех пор за деньгами не явился. Он не назвал ни одного правильного числа в билете, благодаря чему выиграл 19 629 240 рублей.
Также в компании поделились статистикой новогоднего розыгрыша «Русское лото», которое проводилось 1 января 2022 года. На праздник жители региона выиграли в общей сумме более 34,4 млн рублей, было приобретено более 258 тыс. билетов. Миллионером за новогоднюю ночь стал только один пермяк.
«Столото» ищет пермяка, который выиграл суперприз 19,6 млн рублей в гослотерею «Все или ничего». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Победитель еще не приезжал в лотерейный центр на оформление выигрыша», — сообщили в «Столото». Житель Пермского края выиграл крупную сумму еще 2 февраля, однако с тех пор за деньгами не явился. Он не назвал ни одного правильного числа в билете, благодаря чему выиграл 19 629 240 рублей. Также в компании поделились статистикой новогоднего розыгрыша «Русское лото», которое проводилось 1 января 2022 года. На праздник жители региона выиграли в общей сумме более 34,4 млн рублей, было приобретено более 258 тыс. билетов. Миллионером за новогоднюю ночь стал только один пермяк.