«Столото» ищет пермяка, выигравшего 19 миллионов рублей

Пермяк выиграл крупную сумму еще 2 февраля, но до сих пор за ней не явился Фото: Денис Моргунов © URA.RU

«Столото» ищет пермяка, который выиграл суперприз 19,6 млн рублей в гослотерею «Все или ничего». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Победитель еще не приезжал в лотерейный центр на оформление выигрыша», — сообщили в «Столото». Житель Пермского края выиграл крупную сумму еще 2 февраля, однако с тех пор за деньгами не явился. Он не назвал ни одного правильного числа в билете, благодаря чему выиграл 19 629 240 рублей.

Также в компании поделились статистикой новогоднего розыгрыша «Русское лото», которое проводилось 1 января 2022 года. На праздник жители региона выиграли в общей сумме более 34,4 млн рублей, было приобретено более 258 тыс. билетов. Миллионером за новогоднюю ночь стал только один пермяк.