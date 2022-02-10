10 февраля 2022
09 февраля 2022

«Столото» ищет пермяка, выигравшего 19 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотерейные билеты, лотереи, лотерейный билет, столото
Пермяк выиграл крупную сумму еще 2 февраля, но до сих пор за ней не явился Фото:

«Столото» ищет пермяка, который выиграл суперприз 19,6 млн рублей в гослотерею «Все или ничего». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Победитель еще не приезжал в лотерейный центр на оформление выигрыша», — сообщили в «Столото». Житель Пермского края выиграл крупную сумму еще 2 февраля, однако с тех пор за деньгами не явился. Он не назвал ни одного правильного числа в билете, благодаря чему выиграл 19 629 240 рублей.

Также в компании поделились статистикой новогоднего розыгрыша «Русское лото», которое проводилось 1 января 2022 года. На праздник жители региона выиграли в общей сумме более 34,4 млн рублей, было приобретено более 258 тыс. билетов. Миллионером за новогоднюю ночь стал только один пермяк.

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«Столото» ищет пермяка, который выиграл суперприз 19,6 млн рублей в гослотерею «Все или ничего». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Победитель еще не приезжал в лотерейный центр на оформление выигрыша», — сообщили в «Столото». Житель Пермского края выиграл крупную сумму еще 2 февраля, однако с тех пор за деньгами не явился. Он не назвал ни одного правильного числа в билете, благодаря чему выиграл 19 629 240 рублей. Также в компании поделились статистикой новогоднего розыгрыша «Русское лото», которое проводилось 1 января 2022 года. На праздник жители региона выиграли в общей сумме более 34,4 млн рублей, было приобретено более 258 тыс. билетов. Миллионером за новогоднюю ночь стал только один пермяк.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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