Топ-менеджеры компании миллиардера Forbes встретились с Шумковым

Встреча с губернатором Вадимом Шумковым прошла 10 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 10 февраля встретился с управляющим партнером ПАО АФК «Система» Тагиром Ситдековым и гендиректором, членом совета директоров «Биннофарм Групп» Рустемом Муратовым. Они обсудили соглашение, которое в 2021 году было заключено с председателем Совета директоров АФК «Система» Владимиром Евтушенковым.

«Стороны обсудили реализации договоренностей в рамках соглашения о сотрудничестве. <…> В частности, в рамках соглашения компания „Биннофарм Групп“ приступила к проектированию первого современного фармацевтического склада на Южном Урале, который построят на территории „Синтеза“», — указано в сообщении, размещенном на сайте областного правительства.

По данным властей, представители компании инвестируют в проект около 2 млрд руб. Проект поможет АО «Синтез» увеличить складские помещения в два раза. Также представители правительства региона заявили, что готовы помочь компании переобучить их кадры для нового проекта.

Соглашение между Шумковым и Евтушенковым было заключено в июне 2021 года. По информации журнала Forbes, состояние Евтушенкова в 2020 году оценивалось в 2,1 млрд долларов США.