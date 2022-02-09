Депутат раскрыл способ обмана в автосалоне Кургана

В Кургане клиенту автосалона продали электронную книгу за 114 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В автосалоне Кургана клиенту продали электронную книгу на флешке за 114 тысяч рублей и отказались возвращать эту сумму. О схеме обмана покупателей автомобилей рассказал курганский депутат Яков Сидоров во время прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Пришел зауральский мужик в один из курганских автосалонов, чтобы купить отечественный автомобиль. Автосалон предложил ему опцию: снизить стоимость автомобиля на 40 тысяч рублей, но для этого нужно присоединиться к программе „Помощь на дороге“ стоимостью 120 тысяч рублей. Мужик повелся и подписал договор с дружественной организацией. В итоге скидка в 40 тысяч рублей есть, но появился дополнительный договор на 120 тысяч рублей, который якобы можно расторгнуть в одностороннем порядке», — рассказал Яков Сидоров.

По словам депутата, перечень дополнительных услуг включал: подвоз бензина, зарядку аккумулятора, юридические консультации и другою помощь на дороге. Изучив договор дома, мужчина понял, что ему как жителю отдаленного района доступна только юридическая консультация по телефону. На предложение расторгнуть договор в автосалоне согласились, однако предупредили, что вернуть стоимость электронной книги нельзя. «Ему с удовольствием вернули 6 тысяч рублей, а 114 тысяч рублей — отказалась невозвратная сумма за эту книгу», — пояснил депутат. В итоге мужчина через суд доказал, что автосалон предоставил ему недостоверную информацию, деньги удалось вернуть. Компания получила штраф. Сидоров призвал курганцев читать договоры, в том числе и пункты, прописанные мелким шрифтом.

Ранее URA.RU писало, что курганский депутат раскрыл схему обмана покупателей «дешевых автомобилей» в автосалоне Екатеринбурга. Автосалон предложил клиенту заключить дополнительное соглашение к договору о покупке автомобиля в кредит, при этом оставив задаток в 10% от стоимости автомобиля. Задаток при расторжении соглашения вернуть нельзя.

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