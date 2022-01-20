Курганский депутат Яков Сидоров раскрыл схему обмана покупателей «дешевых автомобилей» в автосалоне Екатеринбурга. Об этом он рассказал во время прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Вчера мне удалось поучаствовать в мероприятии, связанном с покупкой дешевого автомобиля. Для меня как юриста было интересно, почему автомобили в интернете продаются так дешево: один из автосалонов Екатеринбурга продает автомобиль „Гранта“ по цене 237 тысяч рублей, в салоне такой стоит уже 600-800 тысяч рублей», — сказал Сидоров во время трансляции.
По словам депутата, перед поездкой в автосалон клиент оставил заявку на покупку машины. В ответ ему предложили дополнительную скидку в 35 тысяч рублей и комплект зимних шин в подарок. В салоне выяснилось, что вместе с автокредитом у банка-партнера требуется купить КАСКО и страхование жизни. Однако условия договора и стоимость будут известны только после заключения соглашения с автосалоном. При этом необходимо внести задаток в размере 10% от стоимости автомобиля, который при расторжении договора клиенту не возвращается.
Курганцы заверили, что согласятся с условиями договора с банком, но задаток должен быть нулевым. Соглашение такое было составлено. Однако через пару минут кредитный специалист сообщил, что курганцам отказано в заключении договора с банком. «Ситуация простая: халявы не бывает. Нас попытались поставить в рамки договорных отношений, когда мы обязаны будем заключить договор на драконовских условиях с банком, либо оставить в салоне 23 тысячи рублей», — заключил Сидоров.
Курганский депутат Яков Сидоров раскрыл схему обмана покупателей «дешевых автомобилей» в автосалоне Екатеринбурга. Об этом он рассказал во время прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Вчера мне удалось поучаствовать в мероприятии, связанном с покупкой дешевого автомобиля. Для меня как юриста было интересно, почему автомобили в интернете продаются так дешево: один из автосалонов Екатеринбурга продает автомобиль „Гранта“ по цене 237 тысяч рублей, в салоне такой стоит уже 600-800 тысяч рублей», — сказал Сидоров во время трансляции. По словам депутата, перед поездкой в автосалон клиент оставил заявку на покупку машины. В ответ ему предложили дополнительную скидку в 35 тысяч рублей и комплект зимних шин в подарок. В салоне выяснилось, что вместе с автокредитом у банка-партнера требуется купить КАСКО и страхование жизни. Однако условия договора и стоимость будут известны только после заключения соглашения с автосалоном. При этом необходимо внести задаток в размере 10% от стоимости автомобиля, который при расторжении договора клиенту не возвращается. Курганцы заверили, что согласятся с условиями договора с банком, но задаток должен быть нулевым. Соглашение такое было составлено. Однако через пару минут кредитный специалист сообщил, что курганцам отказано в заключении договора с банком. «Ситуация простая: халявы не бывает. Нас попытались поставить в рамки договорных отношений, когда мы обязаны будем заключить договор на драконовских условиях с банком, либо оставить в салоне 23 тысячи рублей», — заключил Сидоров.