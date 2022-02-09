Челябинский суд отказался отменять QR-коды в регионе

Обязательная вакцинация граждан введена в области с 11 октября 2021 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Челябинский областной суд 10 февраля отказал в требовании активистов признать постановление главного санитарного врача области об обязательной вакцинации граждан и введении QR-кодов незаконным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Коллективное административное исковое заявление граждан рассмотрено. В удовлетворении исковых требований было отказано в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

В суде добавили, что решение в законную силу. Оно может быть обжаловано.

Исковое заявление поступило в суд 13 декабря 2021 года. Противники QR-кода просили признать постановление об обязательной вакцинации граждан региона не соответствующим законодательству РФ.