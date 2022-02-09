Челябинский суд отказался отменять QR-коды в регионе

Челябинский областной суд 10 февраля отказал в требовании активистов признать постановление главного санитарного врача области об обязательной вакцинации граждан и введении QR-кодов незаконным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
«Коллективное административное исковое заявление граждан рассмотрено. В удовлетворении исковых требований было отказано в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы суда.
В суде добавили, что решение в законную силу. Оно может быть обжаловано.
Исковое заявление поступило в суд 13 декабря 2021 года. Противники QR-кода просили признать постановление об обязательной вакцинации граждан региона не соответствующим законодательству РФ.
Челябинский областной суд 10 февраля отказал в требовании активистов признать постановление главного санитарного врача области об обязательной вакцинации граждан и введении QR-кодов незаконным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Коллективное административное исковое заявление граждан рассмотрено. В удовлетворении исковых требований было отказано в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы суда. В суде добавили, что решение в законную силу. Оно может быть обжаловано. Исковое заявление поступило в суд 13 декабря 2021 года. Противники QR-кода просили признать постановление об обязательной вакцинации граждан региона не соответствующим законодательству РФ.