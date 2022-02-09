09 февраля 2022

Челябинский суд отказался отменять QR-коды в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, qr-код, ржд, жд вокзал челябинск, QR код, пригородные кассы
Обязательная вакцинация граждан введена в области с 11 октября 2021 года Фото:
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Челябинский областной суд 10 февраля отказал в требовании активистов признать постановление главного санитарного врача области об обязательной вакцинации граждан и введении QR-кодов незаконным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Коллективное административное исковое заявление граждан рассмотрено. В удовлетворении исковых требований было отказано в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

В суде добавили, что решение в законную силу. Оно может быть обжаловано.

Исковое заявление поступило в суд 13 декабря 2021 года. Противники QR-кода просили признать постановление об обязательной вакцинации граждан региона не соответствующим законодательству РФ.

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Челябинский областной суд 10 февраля отказал в требовании активистов признать постановление главного санитарного врача области об обязательной вакцинации граждан и введении QR-кодов незаконным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Коллективное административное исковое заявление граждан рассмотрено. В удовлетворении исковых требований было отказано в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы суда. В суде добавили, что решение в законную силу. Оно может быть обжаловано. Исковое заявление поступило в суд 13 декабря 2021 года. Противники QR-кода просили признать постановление об обязательной вакцинации граждан региона не соответствующим законодательству РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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