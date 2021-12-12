12 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

Суд рассмотрит иск челябинских противников QR-кодов в 2022 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка QR-кодов в ТРК. Челябинск, qr-код, эпидемия, куар код, коронавирус, пандемия, проверка qr-кода, локдаун, трк никитинский
Челябинки посчитали, что вакцинация и введение QR-кодов нарушает закон (фото из архива) Фото:
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Областной суд рассмотрит иск жителей Челябинска о незаконности обязательной вакцинации от COVID и введения QR-кодов 13 января 2022 года. Ответчиком выступает региональное управление Роспотребнадзора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Предварительное судебное заседание состоялось 13 декабря. Назначена дата рассмотрения дела — 13 января 2022 года», — заявили URA.RU в пресс-службе.

Ранее стало известно, что истцы просят отменить постановление «О проведении профилактических прививок против новой противовирусной инфекции отдельным категориям граждан». В областной суд поступило административное исковое заявление Натальи Рудаковой и Ирины Чеботаревой. Они просили признать не соответствующим законодательству РФ постановление за подписью главного санитарного врача региона Анатолия Семенова.

Этот документ регламентирует с 11 октября введение обязательной вакцинации от коронавируса для ряда категорий граждан. Семенов также ранее заявил URA.RU, что готов отстаивать свою правоту в суде, поскольку считает данное постановление обоснованным и легитимным.

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Областной суд рассмотрит иск жителей Челябинска о незаконности обязательной вакцинации от COVID и введения QR-кодов 13 января 2022 года. Ответчиком выступает региональное управление Роспотребнадзора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Предварительное судебное заседание состоялось 13 декабря. Назначена дата рассмотрения дела — 13 января 2022 года», — заявили URA.RU в пресс-службе. Ранее стало известно, что истцы просят отменить постановление «О проведении профилактических прививок против новой противовирусной инфекции отдельным категориям граждан». В областной суд поступило административное исковое заявление Натальи Рудаковой и Ирины Чеботаревой. Они просили признать не соответствующим законодательству РФ постановление за подписью главного санитарного врача региона Анатолия Семенова. Этот документ регламентирует с 11 октября введение обязательной вакцинации от коронавируса для ряда категорий граждан. Семенов также ранее заявил URA.RU, что готов отстаивать свою правоту в суде, поскольку считает данное постановление обоснованным и легитимным.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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