Суд рассмотрит иск челябинских противников QR-кодов в 2022 году

Челябинки посчитали, что вакцинация и введение QR-кодов нарушает закон (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Областной суд рассмотрит иск жителей Челябинска о незаконности обязательной вакцинации от COVID и введения QR-кодов 13 января 2022 года. Ответчиком выступает региональное управление Роспотребнадзора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Предварительное судебное заседание состоялось 13 декабря. Назначена дата рассмотрения дела — 13 января 2022 года», — заявили URA.RU в пресс-службе.

Ранее стало известно, что истцы просят отменить постановление «О проведении профилактических прививок против новой противовирусной инфекции отдельным категориям граждан». В областной суд поступило административное исковое заявление Натальи Рудаковой и Ирины Чеботаревой. Они просили признать не соответствующим законодательству РФ постановление за подписью главного санитарного врача региона Анатолия Семенова.

Этот документ регламентирует с 11 октября введение обязательной вакцинации от коронавируса для ряда категорий граждан. Семенов также ранее заявил URA.RU, что готов отстаивать свою правоту в суде, поскольку считает данное постановление обоснованным и легитимным.