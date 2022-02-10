Кардиолог: COVID начал поражать сердце у людей без патологий

11 февраля 2022 в 05:06 Размер текста - 17 +

Проблемы с сердцем после COVID-19 развиваются у людей без патологий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Проблемы с сердечно-сосудистой системой после COVID-19 начали возникать у совершенно здоровых людей. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев. «Ранее считалось, что постковидные осложнения имеют только бронхолегочный характер, однако сейчас мы понимаем, что не осталось ни одного органа в человеческом организме, который бы ни оказался поражен. И беда в том, что после перенесенного COVID-19 страдают сердечно-сосудистой патологией и абсолютно здоровые люди, а не только те, у кого были подобные патологии. И это общее мнение всех врачей в мире», — подчеркнул Юрий Конев. Врач-кардиолог предположил, что проблемы с сердцем после коронавируса могут возникать у генетически предрасположенных к этому людей. «Чаще всего идет поражение миокарда (сердечной мышцы — прим. URA.RU). Мое предположение, что подобные патологии развиваются у тех, кто имеет предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Возможно, если покопаться в анамнезе, в истории жизни, болезни пациентов, у них можно найти родственников, которые имели подобные проблемы», — объяснил Конев. В беседе с URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев высказал опасение, что осложнения на сердце после коронавируса развиваются даже у здоровых молодых людей. «Вызывает опасение, что осложнения в сердечно-сосудистой системе после перенесенного COVID-19 могут развиться даже у молодых, здоровых людей. По данным американских ученых, через 30 дней после заражения у пациентов, вне зависимости от пола, наличия хронических заболеваний, течения коронавируса, повышается риск развития цереброваскулярных нарушений, аритмии, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, перикардита, миокардита, тромбоэмболической болезни и так далее. Авторы связывают это с продолжительным повреждением кардиомиоцитов при COVID-19 и их последующей гибелью, а также развитием эндотелиальной дисфункции», — заявил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Проблемы с сердечно-сосудистой системой после COVID-19 начали возникать у совершенно здоровых людей. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев. «Ранее считалось, что постковидные осложнения имеют только бронхолегочный характер, однако сейчас мы понимаем, что не осталось ни одного органа в человеческом организме, который бы ни оказался поражен. И беда в том, что после перенесенного COVID-19 страдают сердечно-сосудистой патологией и абсолютно здоровые люди, а не только те, у кого были подобные патологии. И это общее мнение всех врачей в мире», — подчеркнул Юрий Конев. Врач-кардиолог предположил, что проблемы с сердцем после коронавируса могут возникать у генетически предрасположенных к этому людей. «Чаще всего идет поражение миокарда (сердечной мышцы — прим. URA.RU). Мое предположение, что подобные патологии развиваются у тех, кто имеет предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Возможно, если покопаться в анамнезе, в истории жизни, болезни пациентов, у них можно найти родственников, которые имели подобные проблемы», — объяснил Конев. В беседе с URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев высказал опасение, что осложнения на сердце после коронавируса развиваются даже у здоровых молодых людей. «Вызывает опасение, что осложнения в сердечно-сосудистой системе после перенесенного COVID-19 могут развиться даже у молодых, здоровых людей. По данным американских ученых, через 30 дней после заражения у пациентов, вне зависимости от пола, наличия хронических заболеваний, течения коронавируса, повышается риск развития цереброваскулярных нарушений, аритмии, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, перикардита, миокардита, тромбоэмболической болезни и так далее. Авторы связывают это с продолжительным повреждением кардиомиоцитов при COVID-19 и их последующей гибелью, а также развитием эндотелиальной дисфункции», — заявил он.