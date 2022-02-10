Прокуратура ХМАО проводит проверку из-за школы для инвалидов. Новости URA.RU работают

11 февраля 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

Надзоники проверят доводы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура ХМАО ищет ответственных за то, что более десяти лет инвалиды из Ханты-Мансийска вынуждены учиться и проходить реабилитацию в непригодных для этого помещениях. При этом строительство новых им обещали более десяти лет, еще при губернаторе Александре Филипенко. О реакции на публикацию URA.RU агентству рассказали в прокуратуре ХМАО. «Ханты-Мансийской межрайонной прокуратурой организована проверка, направленная на обеспечение прав детей-инвалидов. Мероприятия будут проводиться в двух учреждениях, которые указаны в публикации средства массовой информации», — рассказала пресс-секретарь. Надзорники будут проверять доводы родителей, которые обратились в агентство и сообщили, что в старом деревянном здании центра реабилитации не хватает помещений для установки современной техники, регулярно там рвет канализационные трубы, а жильцы сверху неоднократно затапливали помещения учреждения. По словам родителей, новые помещения для реабилитации детей-инвалидов обещал предоставить еще экс-губернатор ХМАО Александр Филипенко, в документах, которые находятся в распоряжении URA.RU, также есть информация о том, что первый проект здания центра реабилитации был разработан еще в 2009 году, но так и остался на бумаге. Коррекционная школа же находится в бывшем здании колледжа, где не установлены даже пандусы для подъема на верхние этажи, поэтому инвалиды-колясочники вынуждены переходить на домашнее обучение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Прокуратура ХМАО ищет ответственных за то, что более десяти лет инвалиды из Ханты-Мансийска вынуждены учиться и проходить реабилитацию в непригодных для этого помещениях. При этом строительство новых им обещали более десяти лет, еще при губернаторе Александре Филипенко. О реакции на публикацию URA.RU агентству рассказали в прокуратуре ХМАО. «Ханты-Мансийской межрайонной прокуратурой организована проверка, направленная на обеспечение прав детей-инвалидов. Мероприятия будут проводиться в двух учреждениях, которые указаны в публикации средства массовой информации», — рассказала пресс-секретарь. Надзорники будут проверять доводы родителей, которые обратились в агентство и сообщили, что в старом деревянном здании центра реабилитации не хватает помещений для установки современной техники, регулярно там рвет канализационные трубы, а жильцы сверху неоднократно затапливали помещения учреждения. По словам родителей, новые помещения для реабилитации детей-инвалидов обещал предоставить еще экс-губернатор ХМАО Александр Филипенко, в документах, которые находятся в распоряжении URA.RU, также есть информация о том, что первый проект здания центра реабилитации был разработан еще в 2009 году, но так и остался на бумаге. Коррекционная школа же находится в бывшем здании колледжа, где не установлены даже пандусы для подъема на верхние этажи, поэтому инвалиды-колясочники вынуждены переходить на домашнее обучение.