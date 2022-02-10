Росфинмониторингу упростят получение доступа к данным о россиянах

11 февраля 2022 в 05:49 Размер текста - 17 +

В Росфинмониторинге заявили, что дополнительные сведения нужны для пресечения финансирования терроризма Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Росфинмониторингу расширят доступ к персональным данным россиян. Такое предложение уже подготовлено и направлено в правительство РФ в начале февраля. Росфинмониторинг предлагает расширить себе доступ, разрешив получение сведений из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), передают «Известия». В федеральной службе сообщили, что законопроект о расширении полномочий уже разработан и внесен в правительство второго февраля. Планируется, что документ будет внесен в Госдуму РФ в июне 2022 года, следует из плана правительства. В Росфинмониторинге объяснили, что сведения, которые можно получить от ЕГР ЗАГС, необходимы для выполнения функций, в том числе связанных с установлением лиц, причастных к отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и другим противоправным деяниям. Также, добавили в службе, что эти данные пригодятся при проведении антикоррупционных проверок. Ранее сообщалось, что налоговым органам дали доступ к банковским тайнам россиян. В Госдуме приняли поправки, расширяющие полномочия полицейских. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Росфинмониторингу расширят доступ к персональным данным россиян. Такое предложение уже подготовлено и направлено в правительство РФ в начале февраля. Росфинмониторинг предлагает расширить себе доступ, разрешив получение сведений из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), передают «Известия». В федеральной службе сообщили, что законопроект о расширении полномочий уже разработан и внесен в правительство второго февраля. Планируется, что документ будет внесен в Госдуму РФ в июне 2022 года, следует из плана правительства. В Росфинмониторинге объяснили, что сведения, которые можно получить от ЕГР ЗАГС, необходимы для выполнения функций, в том числе связанных с установлением лиц, причастных к отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и другим противоправным деяниям. Также, добавили в службе, что эти данные пригодятся при проведении антикоррупционных проверок. Ранее сообщалось, что налоговым органам дали доступ к банковским тайнам россиян. В Госдуме приняли поправки, расширяющие полномочия полицейских.