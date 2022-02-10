По словам хозяина, дом был построен четыре года назад (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане за 22 млн рублей продают участок с коттеджем, на территории которого находится мастерская по изготовлению изделий из дерева. Объявление размещено на сайте Avito.

«Дом площадью 370 кв. м, плюс цокольный этаж. Расположен на участке 30 соток, на котором имеется банный комплекс, гостевой дом, большой отапливаемый гараж 85 кв. м, хозяйственное помещение, детская площадка. Производственное помещение с профессиональным оборудованием по изготовлению изделий из дерева (лестницы, двери, арки, окна и т. д.)», — указано в объявлении.

Автор объявления отмечает, что дом был построен четыре года назад. В доме также есть игровая комната и музыкальный зал площадью 70 квадратных метров.

Ранее в Кургане продавали коттедж, на территории которого расположен двухэтажный банный комплекс. В нем находились турецкая и финская бани, бассейн и душевые.

В доме также находятся гараж и столярная мастерская Скрин: сайт Avito