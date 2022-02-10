10 февраля 2022
09 февраля 2022

В Кургане продают коттедж со столярной мастерской. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коттеджный посёлок. Курган , дом, недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, фасад дома
По словам хозяина, дом был построен четыре года назад (архивное фото) Фото:

В Кургане за 22 млн рублей продают участок с коттеджем, на территории которого находится мастерская по изготовлению изделий из дерева. Объявление размещено на сайте Avito.

«Дом площадью 370 кв. м, плюс цокольный этаж. Расположен на участке 30 соток, на котором имеется банный комплекс, гостевой дом, большой отапливаемый гараж 85 кв. м, хозяйственное помещение, детская площадка. Производственное помещение с профессиональным оборудованием по изготовлению изделий из дерева (лестницы, двери, арки, окна и т. д.)», — указано в объявлении.

Автор объявления отмечает, что дом был построен четыре года назад. В доме также есть игровая комната и музыкальный зал площадью 70 квадратных метров.

Ранее в Кургане продавали коттедж, на территории которого расположен двухэтажный банный комплекс. В нем находились турецкая и финская бани, бассейн и душевые.

В доме также находятся гараж и столярная мастерская

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кургане за 22 млн рублей продают участок с коттеджем, на территории которого находится мастерская по изготовлению изделий из дерева. Объявление размещено на сайте Avito. «Дом площадью 370 кв. м, плюс цокольный этаж. Расположен на участке 30 соток, на котором имеется банный комплекс, гостевой дом, большой отапливаемый гараж 85 кв. м, хозяйственное помещение, детская площадка. Производственное помещение с профессиональным оборудованием по изготовлению изделий из дерева (лестницы, двери, арки, окна и т. д.)», — указано в объявлении. Автор объявления отмечает, что дом был построен четыре года назад. В доме также есть игровая комната и музыкальный зал площадью 70 квадратных метров. Ранее в Кургане продавали коттедж, на территории которого расположен двухэтажный банный комплекс. В нем находились турецкая и финская бани, бассейн и душевые.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...