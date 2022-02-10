Снег в Свердловской области будет идти все выходные

В ближайшие выходные на территории Свердловской области будут идти снегопады Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В выходные дни 12 и 13 февраля синоптики ожидают снегопады на территории Свердловской области. Снегопады прекратятся на следующей неделе. Об этом синоптики сообщают на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Вероятны периодические небольшие снегопады, которые 11—12 февраля в Свердловской, Челябинской областях могут усилиться. Входящие с Атлантики циклоны большую часть осадков оставляют на европейской территории России», — отмечают в Уралгидрометцентре.

По прогнозу метеорологов температура воздуха днем составит от -5 до -10 градусов по цельсию. Ночью — от -11 до -16 градусов. В ночь на воскресенье на севере и на крайнем востоке области столбики термометров могут опуститься до -27 градусов.

Ранее МЧС предупреждало о сильном снегопаде в области. Ведомство просит свердловчан в этот период не работать на свежем воздухе и на высоте, а также не совершать туристические походы.