Снег в Свердловской области будет идти все выходные

В выходные дни 12 и 13 февраля синоптики ожидают снегопады на территории Свердловской области. Снегопады прекратятся на следующей неделе. Об этом синоптики сообщают на официальном сайте Гидрометцентра России.
«Вероятны периодические небольшие снегопады, которые 11—12 февраля в Свердловской, Челябинской областях могут усилиться. Входящие с Атлантики циклоны большую часть осадков оставляют на европейской территории России», — отмечают в Уралгидрометцентре.
По прогнозу метеорологов температура воздуха днем составит от -5 до -10 градусов по цельсию. Ночью — от -11 до -16 градусов. В ночь на воскресенье на севере и на крайнем востоке области столбики термометров могут опуститься до -27 градусов.
Ранее МЧС предупреждало о сильном снегопаде в области. Ведомство просит свердловчан в этот период не работать на свежем воздухе и на высоте, а также не совершать туристические походы.
В выходные дни 12 и 13 февраля синоптики ожидают снегопады на территории Свердловской области. Снегопады прекратятся на следующей неделе. Об этом синоптики сообщают на официальном сайте Гидрометцентра России. «Вероятны периодические небольшие снегопады, которые 11—12 февраля в Свердловской, Челябинской областях могут усилиться. Входящие с Атлантики циклоны большую часть осадков оставляют на европейской территории России», — отмечают в Уралгидрометцентре. По прогнозу метеорологов температура воздуха днем составит от -5 до -10 градусов по цельсию. Ночью — от -11 до -16 градусов. В ночь на воскресенье на севере и на крайнем востоке области столбики термометров могут опуститься до -27 градусов. Ранее МЧС предупреждало о сильном снегопаде в области. Ведомство просит свердловчан в этот период не работать на свежем воздухе и на высоте, а также не совершать туристические походы.