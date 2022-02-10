10 февраля 2022

Снег в Свердловской области будет идти все выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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В ближайшие выходные на территории Свердловской области будут идти снегопады Фото:

В выходные дни 12 и 13 февраля синоптики ожидают снегопады на территории Свердловской области. Снегопады прекратятся на следующей неделе. Об этом синоптики сообщают на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Вероятны периодические небольшие снегопады, которые 11—12 февраля в Свердловской, Челябинской областях могут усилиться. Входящие с Атлантики циклоны большую часть осадков оставляют на европейской территории России», — отмечают в Уралгидрометцентре.

По прогнозу метеорологов температура воздуха днем составит от -5 до -10 градусов по цельсию. Ночью — от -11 до -16 градусов. В ночь на воскресенье на севере и на крайнем востоке области столбики термометров могут опуститься до -27 градусов.

Ранее МЧС предупреждало о сильном снегопаде в области. Ведомство просит свердловчан в этот период не работать на свежем воздухе и на высоте, а также не совершать туристические походы.

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В выходные дни 12 и 13 февраля синоптики ожидают снегопады на территории Свердловской области. Снегопады прекратятся на следующей неделе. Об этом синоптики сообщают на официальном сайте Гидрометцентра России. «Вероятны периодические небольшие снегопады, которые 11—12 февраля в Свердловской, Челябинской областях могут усилиться. Входящие с Атлантики циклоны большую часть осадков оставляют на европейской территории России», — отмечают в Уралгидрометцентре. По прогнозу метеорологов температура воздуха днем составит от -5 до -10 градусов по цельсию. Ночью — от -11 до -16 градусов. В ночь на воскресенье на севере и на крайнем востоке области столбики термометров могут опуститься до -27 градусов. Ранее МЧС предупреждало о сильном снегопаде в области. Ведомство просит свердловчан в этот период не работать на свежем воздухе и на высоте, а также не совершать туристические походы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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