МЧС: на Свердловскую область надвигается обильный снегопад

По прогнозам синоптиков, 4 февраля в области ожидается сильный снегопад и гололедица Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское управление МЧС предупреждает жителей области о сильном снеге и гололеде 4 февраля. Предупреждение появилось на официальном сайте ведомства.

«Будьте бдительны: синоптики прогнозируют сильный снег и гололедицу. По данным синоптиков 4 февраля местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде снега и гололедицы на дорогах», — говорится в предупреждении спасателей.

МЧС просит свердловчан в этот период не работать на свежем воздухе и на высоте, а также не совершать туристических походов. Кроме того, гололедица и обильный снегопад могут затруднить движение на дорогах, в связи с чем спасатели рекомендуют воздержаться от дальних поездок.

По данным Уральского гидрометцентра, в период с 4 по 5 февраля в Свердловской области ожидается температура от -2 до -10 градусов, в северных районах температура может опуститься до -23 градусов. На южной территории региона днем возможен мокрый снег, в остальных районах осадки пройдут в умеренном количестве. 6 февраля температура в области ожидается от -7 до -12, облачно с прояснениями, местами небольшой снег.

Ранее сообщалось, что февраль в Свердловской области начнется с аномального тепла. Уже 1 февраля в регионе потеплело до -1 градуса. В связи с резким потеплением региональное МЧС предупредило жителей быть осторожными в связи с возможным сходом снега или сосулек с крыш домов.

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