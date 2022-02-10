В Перми фирма помешала федеральному проекту на оборонном заводе

Из-за субподрядчика сорвались сроки работ по перевооружению производства на Пермском пороховом заводе Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Субподрядчик сорвал работы по реконструкции и техническому перевооружению производства на Пермском порохом заводе, которое идет в рамках федеральной целевой программы. По решению суда приставы взыскали с компании «Гаросс» более 4,7 млн рублей.

«ООО „Гаросс“ обязано было своевременно и качественно выполнить строительно-монтажные работы на объекте. Однако субподрядчик свои обязательства не выполнил, сорвал сроки производства работ, в связи с чем последовало расторжение договора в одностороннем порядке и иск в Арбитражный суд г. Москвы», — поясняется на сайте УФССП России по Пермскому краю. Решение суда компания выполнила, уплатив, в том числе, неустойку и госпошлину.

Пермский пороховой завод одно из крупнейших предприятий оборонного комплекса России. Здесь производятся заряды и воспламенители к ракетным двигателям, которые используются, в том числе, в системах «Град» и «Смерч». Сейчас на предприятии реализуется федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ», утвержденная правительством. Идет техническое перевооружение завода. При этом его генерального директора Олега Миргородского в конце 2021 года арестовали в рамках уголовного дела о коммерческом подкупе. Исполняющим обязанности руководителя уже из СИЗО он назначил своего первого заместителя Сергея Ляшенко.

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