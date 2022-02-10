10 февраля 2022
09 февраля 2022

Курганцам разрешили ездить в автобусе без перчаток

© Служба новостей «URA.RU»
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С 15 июня на территории Курганской области вводится обязательный масочный режим. Виды города. Курган, кондуктор, автобус, медицинская маска, масочный режим
В курганских автобусах и общественных местах отменили «перчаточный режим» Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области исключат требование использовать перчатки в общественном транспорте для предотвращения распространения COVID. Такую рекомендацию дал губернатору Вадиму Шумкову региональный оперштаб.

«Рекомендовать губернатору Курганской области внести изменения в постановление губернатора <…> в части исключения требований об использовании перчаток при совершении поездок в общественном транспорте и рекомендаций по использованию перчаток в иных местах, связанных с совместным пребыванием граждан», — говорится в выписке из решения оперштаба, опубликованной в telegram-канале правительства области.

Помимо этого, оперштаб исключил требования о выявлении и изоляции лиц, контактировавшим с больными COVID. Курганским работодателям больше не придется предоставлять сведения о контактах заболевшего коронавирусной инфекцией.

Требование надевать перчатки перед поездкой в автобусе действовало в Курганской области с 2020 года — практически с самого начала пандемии. Вместе с этим в регионе вводился масочный режим, который действует до сих пор.

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В Курганской области исключат требование использовать перчатки в общественном транспорте для предотвращения распространения COVID. Такую рекомендацию дал губернатору Вадиму Шумкову региональный оперштаб. «Рекомендовать губернатору Курганской области внести изменения в постановление губернатора <…> в части исключения требований об использовании перчаток при совершении поездок в общественном транспорте и рекомендаций по использованию перчаток в иных местах, связанных с совместным пребыванием граждан», — говорится в выписке из решения оперштаба, опубликованной в telegram-канале правительства области. Помимо этого, оперштаб исключил требования о выявлении и изоляции лиц, контактировавшим с больными COVID. Курганским работодателям больше не придется предоставлять сведения о контактах заболевшего коронавирусной инфекцией. Требование надевать перчатки перед поездкой в автобусе действовало в Курганской области с 2020 года — практически с самого начала пандемии. Вместе с этим в регионе вводился масочный режим, который действует до сих пор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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