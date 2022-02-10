Курганцам разрешили ездить в автобусе без перчаток

11 февраля 2022 в 12:11 Размер текста - 17 +

В курганских автобусах и общественных местах отменили «перчаточный режим» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Курганской области исключат требование использовать перчатки в общественном транспорте для предотвращения распространения COVID. Такую рекомендацию дал губернатору Вадиму Шумкову региональный оперштаб. «Рекомендовать губернатору Курганской области внести изменения в постановление губернатора <…> в части исключения требований об использовании перчаток при совершении поездок в общественном транспорте и рекомендаций по использованию перчаток в иных местах, связанных с совместным пребыванием граждан», — говорится в выписке из решения оперштаба, опубликованной в telegram-канале правительства области. Помимо этого, оперштаб исключил требования о выявлении и изоляции лиц, контактировавшим с больными COVID. Курганским работодателям больше не придется предоставлять сведения о контактах заболевшего коронавирусной инфекцией. Требование надевать перчатки перед поездкой в автобусе действовало в Курганской области с 2020 года — практически с самого начала пандемии. Вместе с этим в регионе вводился масочный режим, который действует до сих пор. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Курганской области исключат требование использовать перчатки в общественном транспорте для предотвращения распространения COVID. Такую рекомендацию дал губернатору Вадиму Шумкову региональный оперштаб. «Рекомендовать губернатору Курганской области внести изменения в постановление губернатора <…> в части исключения требований об использовании перчаток при совершении поездок в общественном транспорте и рекомендаций по использованию перчаток в иных местах, связанных с совместным пребыванием граждан», — говорится в выписке из решения оперштаба, опубликованной в telegram-канале правительства области. Помимо этого, оперштаб исключил требования о выявлении и изоляции лиц, контактировавшим с больными COVID. Курганским работодателям больше не придется предоставлять сведения о контактах заболевшего коронавирусной инфекцией. Требование надевать перчатки перед поездкой в автобусе действовало в Курганской области с 2020 года — практически с самого начала пандемии. Вместе с этим в регионе вводился масочный режим, который действует до сих пор.