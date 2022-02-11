Мигранты с легкостью получают и даже покупают гражданство в Калужской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем telegram-канале. О проблеме с избытком мигрантов в регионе ранее сообщало URA.RU.

«Калужская область выходит из Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Это заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии», — сообщил глава области. Он уточнил, что также будет введен запрет на привлечение иностранцев по патентам в торговле, сфере пассажирских перевозок, кадровых агентствах и общепите.

Депутат городского собрания Обнинска (Калужская область) Андрей Зыков в беседе с URA.RU отметил, что выход из программы переселения скорее всего станет временным. «По моему мнению, сейчас „ворота“ будут прикрыты и начнется изменения самой программы по переселению соотечественников. На мой взгляд, она себя изжила», — отметил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в начале 2022 года тема переселения массы мигрантов поднялась в подмосковном Обнинске, где уже сейчас проживает около 30 тысяч приезжих. Волна миграции, подпитанная из бюджета, привела к нагрузке, с которой не справляется не только школы — перегружена вся социальная инфраструктура города. Мигранты с легкостью получают и даже покупают гражданство, не владея русским языком, а затем пользуются щедрыми госпрограммами на зависть местным.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам